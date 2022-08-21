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Житель Волчанска помог оккупантам разграбить воинскую часть. Ему грозит тюрьма

Фото: в Волчанске мужчина помог оккупантам разграбить воинскую часть (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Волчанске Харьковской области мужчина помог российским солдатам разграбить воинскую часть. Также он предоставлял оккупантам данные о других жителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

По данным следствия, 38-летний мужчина по собственной инициативе начал сотрудничать с оккупантами. Он помог им разграбить воинскую часть Национальной гвардии, склады мясокомбината и других предприятий в Чугуевском районе.

Коллаборантт также передавал солдатам РФ украденные продукты, горюче-смазочные материалы и лично сопровождал российскую армию на автомобиле.

Кроме того, мужчина докладывал оккупантам о жителях Волчанска, которые имеют проукраинскую позицию.

Коллаборанта задержали в Харькове и объявили подозрение по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что Волчанск был захвачен в первые дни полномасштабного вторжения.

Напомним, в Харьковской области оккупанты снимали свои преступления на краденый телефон, впоследствии улики загрузились на онлайн-хранилище.

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