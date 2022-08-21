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Житель Вовчанська допоміг окупантам розграбувати військову частину. Йому загрожує в'язниця

Фото: у Вовчанську чоловік допоміг окупантам розграбувати військову частину (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Вовчанську Харківської області чоловік допоміг російським солдатам розграбувати військову частину. Також він надавав окупантам дані про інших жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, 38-річний чоловік за власною ініціативою почав співпрацювати з окупантами. Він допоміг їм розграбувати військову частину Національної гвардії, склади м'ясокомбінату та інших підприємств у Чугуївському районі.

Колаборант також передавав солдатам РФ вкрадені продукти, паливно-мастильні матеріали та особисто супроводжував російську армію на автомобілі.

Крім того, чоловік доповідав окупантам про жителів Вовчанська, які мають проукраїнську позицію.

Колаборанта затримали у Харкові та оголосили підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Чоловіку загрожує до 15 років в'язниці.

Варто зазначити, що місто Вовчанськ був захоплений у перші дні повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у Харківській області окупанти знімали свої злочини на крадений телефон, згодом докази завантажилися на онлайн-сховище.

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