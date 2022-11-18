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Житель Миколаївської області продавав трофейну зброю на "чорному ринку"

Фото: житель Миколаївської області продавав трофейну зброю на "чорному ринку" (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Житель Миколаївської області забирав зброю з районів ведення бойових дій, яку залишили російські військові. У подальшому чоловік продавав трофеї на "чорному ринку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що зловмисник підшукував "клієнтів" через знайомих, зокрема серед представників криміналітету.

У рамках кримінальної справи українські правоохоронці провели оперативну закупку вогнепальної зброї та боєприпасів, під час якої затримали чоловіка. Правопорушник намагався збути "покупцям" гранатомет, вогнемет та 20 гранат Ф-1 за 1800 доларів, які правоохоронці у подальшому вилучили.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники перетрофеїли вертоліт Мі-24. Вони забрали його у росіян під час їхньої втечі на півдні. При цьому авіатехніка, скоріше за все, була раніше захоплена противником.

Раніше українські бійці затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К" під час контранступу на Херсон.

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