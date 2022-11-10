ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ затрофеїли рідкісну техніку окупантів на Херсонському напрямку (відео)

Новость на русском →
Четвер 10 листопада 2022 13:08
ЗСУ затрофеїли рідкісну техніку окупантів на Херсонському напрямку (відео) Фото: російський бронеавтомобіль Тайфун-К (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові під час контранступу на Херсон затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Тайфун-К затрофеєний на Херсонському напрямку. Рідкісна штука. Ну що, тепер цікаво тільки те, чи херсонська партія кацапського ленд-лізу переважатиме харківську", - зазначили в Страткомі ЗСУ.

Деталі про Тайфун-К

Найновіший універсальний бронеавтомобіль підвищеної захищеності Тайфун-К обладнаний комбінованим захистом із керамічної броні, під нею - броньова сталь. Крім того, броньовик пересувається на кулестійких шинах з автоматичним підкачуванням повітря і регульованим тиском до 4,5 атмосфер.

Маса автомобіля становить понад 15 тонн, максимальна швидкість – 105 км/год.

Бронеавтомобіль Тайфун-К, зокрема, призначений для перевезення та десантування військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові захопили російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет", який окупанти покинули, коли відступали з півдня.

Також недавно нацгвардійці захопили російський танк Т-72Б3 під Лиманом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонська область Військова техніка
NEWS
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа