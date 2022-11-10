ЗСУ затрофеїли рідкісну техніку окупантів на Херсонському напрямку (відео)
Українські військові під час контранступу на Херсон затрофеїли рідкісний російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Тайфун-К затрофеєний на Херсонському напрямку. Рідкісна штука. Ну що, тепер цікаво тільки те, чи херсонська партія кацапського ленд-лізу переважатиме харківську", - зазначили в Страткомі ЗСУ.
Деталі про Тайфун-К
Найновіший універсальний бронеавтомобіль підвищеної захищеності Тайфун-К обладнаний комбінованим захистом із керамічної броні, під нею - броньова сталь. Крім того, броньовик пересувається на кулестійких шинах з автоматичним підкачуванням повітря і регульованим тиском до 4,5 атмосфер.
Маса автомобіля становить понад 15 тонн, максимальна швидкість – 105 км/год.
Бронеавтомобіль Тайфун-К, зокрема, призначений для перевезення та десантування військових.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові захопили російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет", який окупанти покинули, коли відступали з півдня.
Також недавно нацгвардійці захопили російський танк Т-72Б3 під Лиманом.
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