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Житель Харкова запустив феєрверк у Салтівському районі, його затримали

Фото: житель Харкова запустив феєрверк у Салтівському районі, його затримали (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові затримали чоловіка, який вирішив запустити феєрверк у Салтівському районі міста. Попри заборону, у такий спосіб він вирішив відсвяткувати День Святого Валентина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"14 лютого близько 20:00 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов виклик від громадян про те, щодо невідомий на території Салтівського району запустила салют", - йдеться в повідомленні.

На місце негайно виїхав наряд патрульної поліції. За лічені години правоохоронці встановили особу порушника.

"Попри неодноразові попередження щодо заборони використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, 23-річний чоловік вирішив таким чином відсвяткувати День закоханих", - додали в поліції.

За даним фактом слідчим відкрите кримінальне провадження.

Як повідомлялося, у середу, 25 січня, під час ракетної загрози та "прильотів" по Дніпру та Запоріжжю в Одесі запустили феєрверк. Правопорушника вже затримали поліцейські.

Нагадаємо, в період військового стану в Україні заборонено використання феєрверків і салютів. Українці припускають зняття заборони після перемоги над Росією.

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