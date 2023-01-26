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Запустив феєрверк під час тривоги. В Одесі затримали порушника

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Одеса, Четвер 26 січня 2023 13:25
Запустив феєрверк під час тривоги. В Одесі затримали порушника Фото: в Одесі затримали порушника, який запустив салют під час тривоги (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У середу, 25 січня, під час ракетної загрози та "прильотів" по Дніпру та Запоріжжю в Одесі запустили феєрверк. Правопорушника вже затримали поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Вчора під час ракетної небезпеки в м. Одеса на вулиці Генерала Бочарова було запущено феєрверк. Водночас були прильоти Дніпром та Запоріжжям, загинули люди", - розповів він.

За словами Марченка, правопорушника вже затримано поліцейськими, він у всьому зізнався.

"Іноді просто неможливо зрозуміти неадекватні вчинки деяких людей. Якщо він запустив їх через власну тупість, це ще пів біди, але якщо він зробив це спеціально, це вже буде зовсім інша історія", - додав голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали порушника, який вирішив "розважити" жителів Подолу, і в новорічну ніч на вулиці Костянтинівській запустив салют.

Як відомо, під час військового стану влада низки регіонів України прийняла рішення заборонити використання та продаж піротехнічних виробів.

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