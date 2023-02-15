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Житель Харькова запустил фейерверк в Салтовском районе, его задержали

Фото: житель Харькова запустил фейерверк в Салтовском районе, его задержали (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове задержали мужчину, решившего запустить фейерверк в Салтовском районе города. Несмотря на запрет, таким образом он решил отпраздновать День Святого Валентина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"14 февраля около 20:00 в Харьковский РУП № 2 ГУНП в Харьковской области поступил вызов от граждан о том, что неизвестный на территории Салтовского района запустил салют", - говорится в сообщении.

На место немедленно выехал наряд патрульной полиции. За считанные часы полицейские установили личность нарушителя.

"Несмотря на неоднократные предупреждения о запрете использования пиротехнических средств во время действия военного положения, 23-летний мужчина решил таким образом отпраздновать День влюбленных", - добавили в полиции.

По данному факту следователям открыто уголовное производство.

Как сообщалось, в среду, 25 января, во время ракетной угрозы и "прилетов" по Днепру и Запорожью в Одессе запустили фейерверк. Правонарушителя уже задержали полицейские.

Напомним, в период военного положения в Украине запрещено использование фейерверков и салютов. Украинцы допускают снятие запрета после победы над Россией.

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