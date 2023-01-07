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Можливо, після перемоги: українці визначилися зі ставленням до феєрверків та салютів

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Україна, Субота 07 січня 2023 09:59
Можливо, після перемоги: українці визначилися зі ставленням до феєрверків та салютів Фото: українці допускають зняття заборони на феєрверки та салюти після перемоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

На період воєнного стану в Україні заборонене використання феєрверків і салютів. Українці допускають зняття заборони після перемоги над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Більшість респондентів (61%) вважають, що після закінчення воєнного стану варто відновити дозвіл на використання феєрверків і салютів, хоча є відмінності щодо термінів, коли можна знову дозволити: 29% вважають, що це можна зробити прямо одразу, 7% – протягом 3-х місяців після закінчення воєнного стану, 25% - протягом 1-го року після закінчення воєнного стану.

Можливо, після перемоги: українці визначилися зі ставленням до феєрверків та салютів

Наполягають на забороні використання феєрверків і салютів назавжди 21%, ще 11% за заборону, але поки не знають, на який час. Решта 8% мають невизначене ставлення.

Крім того, більше половини українців (55%) відповіли, що перемогу над Росією будуть святкувати феєрверками та салютами.

Можливо, після перемоги: українці визначилися зі ставленням до феєрверків та салютів

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 4-27 грудня 2022 року серед 2005 респондентів. На замовлення асоціації "Фахова асоціація піротехніків України" до опитувальника були додані запитання, що стосувалися використання феєрверків і салютів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців (60%) відчувають себе частиною національного опору. Ще 32% відчувають себе хоча б частково долученими до опору ворогові.

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