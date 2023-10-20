Житель Харкова підтримав РФ, а вдома зберігав символіку СРСР. Поліція готує підозру

Деталі справи

У жовтні в інтернеті поширювалося відео, в якому харків'янин публічно підтримує дії Російської Федерації.

Так, чоловік перебував біля одного з супермаркетів у Шевченківському районі Харкова і записував відеозвернення до "глядачів". Харків'янин був незадоволений і обурений тим, що працівники супермаркету "дуже люблять українську мову".

"Чоловік наполегливо просив їх розмовляти з ним винятково російською мовою і додав, що "Харків розташований на російській землі". Отримавши відмову, він у власному відео сказав, що "в Україні фашизм є, СВО проводиться не дарма. Україні потрібна денацифікація", - йдеться в повідомленні.

Поліція готує йому підозру

Правоохоронці оперативно встановили шанувальника "русского мира". Однак після спілкування з представниками поліції та прокуратури він швидко згадав українську мову та змінив свої погляди.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання колаборанта. Під час обшуку виявлено та вилучено комуністичну символіку та інші предмети, що підтверджують вчинення фігурантом кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

Фото: Поплічник РФ (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру чоловіку за фактом колабораціоністської діяльності.

Правоохоронці виявляють зрадників в Україні

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності Максиму Гольдарбу, який був ведучим телеканалу екс-нардепа Віктора Медведчука та лідером проросійської партії "Союз лівих сил".

Також правоохоронці повідомили про підозру російському агенту спецслужб, який готував теракт у Києві у 2014 році. Наразі він переховується на тимчасово окупованій території.

Нещодавно військова контррозвідка Служби безпеки України повідомила про підозру ще шістьом зрадникам, які вступили до армії російських окупантів та брали участь у боях у районах Бахмута та Авдіївки.