Поплічнику Медведчука оголошено підозру. Вигадував "інсайди" для роспропаганди

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності Максиму Гольдарбу, який був ведучим телеканалу екс-нардепа Віктора Медведчука та лідером проросійської партії "Союз лівих сил".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Як розповіли у спецслужбі, стосовно фігуранта було зібрано доказову базу протиправної діяльності.

Гольдарб втік із Києва на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, та публічно підтримав збройну агресію Кремля.

За даними правоохоронців, зрадник публікував прокремлівські повідомлення на своїх каналах у Telegram та YouTube із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.

У цих матеріалах Гольдарб поширював фейки про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та про внутрішню обстановку в країні.

"Крім того, він розповсюджував вигадані ним "інсайди" про нібито "плани" декількох європейських країн "анексувати" територію на заході України", - повідомили в СБУ.

Також фігурант неодноразово брав участь у "телемостах" із кремлівськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму та російських ток-шоу.

"Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта", - наголошують у спецслужбах.

Гольдарбу повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ додали, що оскільки фігурант переховується від правосуддя, продовжуються комплексні заходи щодо встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини.