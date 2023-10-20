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Житель Харькова поддержал РФ, а дома хранил символику СССР. Полиция готовит подозрение

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Харькова публично поддержал действия армии РФ, а дома хранил коммунистическую символику. Полиция подготовила ему подозрение в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

В октябре в интернете распространялось видео, в котором харьковчанин публично поддерживает действия Российской Федерации.

Так, мужчина находился возле одного из супермаркетов в Шевченковском районе Харькова и записывал видеообращение к "зрителям". Харьковчанин был недоволен и возмущен тем, что работники супермаркета "очень любят украинский язык".

"Мужчина настойчиво просил их разговаривать с ним исключительно на русском языке и добавил, что "Харьков расположен на русской земле". Получив отказ, он в собственном видео сказал, что "в Украине фашизм есть, СВО проводится не зря. Украине нужна денацификация", - говорится в сообщении.

Полиция готовит ему подозрение

Правоохранители оперативно установили поклонника "русского мира". Однако после общения с представителями полиции и прокуратуры он быстро вспомнил украинский язык и изменил свои взгляды.

Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства коллаборанта. Во время обыска обнаружено и изъято коммунистическую символику и другие предметы, подтверждающие совершение фигурантом уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины.

Фото: Приспешник РФ (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Решается вопрос о сообщении о подозрении мужчине по факту коллаборационистской деятельности.

Правоохранители обнаруживают предателей в Украине

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности Максима Гольдарба, который был ведущим телеканала экс-нардепа Виктора Медведчука и лидером пророссийской партии "Союз левых сил".

Также правоохранители сообщили о подозрении российскому агенту спецслужб, готовившему теракт в Киеве в 2014 году. Пока он скрывается на временно оккупированной территории.

Недавно военная контрразведка Службы безопасности Украины сообщила о подозрении еще шести предателям, которые вступили в армию российских оккупантов и участвовали в боях в районах Бахмута и Авдеевки.

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