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Штурмували Авдіївку і Бахмут. СБУ повідомила про підозру ще 6 окупантів

Четвер 19 жовтня 2023 12:34
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Штурмували Авдіївку і Бахмут. СБУ повідомила про підозру ще 6 окупантів Фото: слідчі СБУ повідомили про підозру ще кільком окупантам (ssu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Військова контррозвідка Служби безпеки України повідомила про підозру ще шістьом зрадникам, які вступили до армії російських окупантів та брали участь у боях у районах Бахмута та Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

На фігурантів, які потрапили в полон до бійців ЗСУ біля Бахмута та Авдіївки під час інтенсивних бойових дій у серпні-жовтні, зібрали доказову базу.

"Серед затриманих - механіки-водії російських бойових машин піхоти та бойовики, які обстрілювали позиції передових підрозділів ЗСУ із застосуванням гармат, протитанкового озброєння та великокаліберних кулеметів", - розповіли у спецслужбі.

Зрадниками виявилося шість мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. За даними слідства, більшість із них добровільно приєдналися до угруповань "Л/ДНР" ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони брали участь у бойових діях проти сил АТО на Донбасі.

Вже після 24 лютого 2022 року бойовики увійшли до складу окупаційних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).

Наразі члени окупаційних сил перебувають під вартою, розслідування триває.

У СБУ додали, що фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці повідомили про нову підозру ватажку угруповання "ЛНР" Леоніда Пасічника.

Нагадаємо також, нещодавно бойовика "ДНРівця", який стріляв у полонених українців, засудили до 15 років ув'язнення.

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