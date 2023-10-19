Штурмували Авдіївку і Бахмут. СБУ повідомила про підозру ще 6 окупантів

Військова контррозвідка Служби безпеки України повідомила про підозру ще шістьом зрадникам, які вступили до армії російських окупантів та брали участь у боях у районах Бахмута та Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

На фігурантів, які потрапили в полон до бійців ЗСУ біля Бахмута та Авдіївки під час інтенсивних бойових дій у серпні-жовтні, зібрали доказову базу.

"Серед затриманих - механіки-водії російських бойових машин піхоти та бойовики, які обстрілювали позиції передових підрозділів ЗСУ із застосуванням гармат, протитанкового озброєння та великокаліберних кулеметів", - розповіли у спецслужбі.

Зрадниками виявилося шість мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. За даними слідства, більшість із них добровільно приєдналися до угруповань "Л/ДНР" ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони брали участь у бойових діях проти сил АТО на Донбасі.

Вже після 24 лютого 2022 року бойовики увійшли до складу окупаційних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань).

Наразі члени окупаційних сил перебувають під вартою, розслідування триває.

У СБУ додали, що фігурантам загрожує довічне ув'язнення.