Житель Британии поставил более 1 млн долларов на победу Байдена

Фото: Джо Байден (facebook.com/Todd Jacobucci)

Неизвестный клиент букмекера Betfair из Великобритании поставил 1 млн фунтов (1,29 млн долларов) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. Это крупнейшая для букмекера ставка на победу политика и третья крупнейшая ставка в принципе.

Об этом сообщает CNN Business.

Ставка почти в два раза обошла предыдущий рекорд для политических событий: в 2016 году клиент Betfair поставил 555 тыс. фунтов на победу Дональда Трампа. Поставивший в случае победы Байдена на выборах получит 1,54 млн фунтов (более 1,98 млн долларов, с учетом суммы ставки).

Ставки на результаты выборов в США обрели популярность в Великобритании на фоне отсутствия крупных спортивных мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Букмекеры принимали ставки, в том числе на номинации кандидатов от партий. В феврале, после праймериз в Нью-Гэмпшире, коэффициент ставки на номинацию Байдена достигал 100.

В США ставки на политические события запрещены постановлением Верховного суда от 2018 года.

Напомним, по данным политологического сетевого ресурса Real Clear Politics, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обогнал своего конкурента на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена по результатам опросов в нескольких штатах, где, как ожидается, будет основная борьба.

по данным опроса Reuters/Ipsos, большинство населения США готово принять любой результат президентских выборов, вне зависимости от того, поддерживают ли они Дональда Трампа, или Джо Байдена.