Выборы в США: как американцы воспримут поражение своего кандидата

Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Противостояние после выборов в США маловероятно

Большинство населения США готово принять любой результат президентских выборов, вне зависимости от того, поддерживают ли они Дональда Трампа, или Джо Байдена. Опрос Reuters/Ipsos проводился 13-20 октября.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным опроса, 79% всех американцев, в том числе 59% тех, кто хочет переизбрать президента Трампа, примут победу демократического претендента Байдена, даже если они против его президентства.

Среди тех сторонников Трампа, которые сказали, что они не примут победу Байдена, 16% заявили, что они сделают что-либо, чтобы бросить вызов победе демократов, например, выступят публично или прибегнут к насилию.

Опрос также показал, что 73% американцев, в том числе 57% сторонников Байдена, аналогичным образом приняли бы победу Трампа. Среди тех, кто сказал, что они не примут победу Трампа, 22% заявили, что они предпримут действия, чтобы оспорить результат.

В этом году официальные представители избирательных комиссий США столкнулись с рядом проблем, которые вызвали обеспокоенность по поводу уверенности общественности в результате.

На прошлой неделе высокопоставленные представители национальной безопасности предупредили, что Россия и Иран взламывают системы голосования США и ищут способы подорвать результаты выборов.

Трамп также неоднократно подвергал сомнению честность выборов в США, утверждая, что этот процесс "сфальсифицирован" против него, и неоднократно заявлял без доказательств, что резкое увеличение числа голосований по почте в этом году повысит вероятность фальсификации результатов голосования. Он отказался провести мирную передачу власти, если подсчет голосов покажет, что он проиграл.

Последний опрос Reuters/Ipsos показывает, что Байден опережает Трампа на 8 процентных пунктов в национальном масштабе: 51% вероятных избирателей говорят, что они поддерживают кандидата от демократов, а 43% голосуют за президента. Байден также впереди в Висконсине и Мичигане, однако результат неясен в других штатах, включая Пенсильванию, Флориду, Аризону и Северную Каролину.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн на английском языке по всей территории Соединенных Штатов среди 2649 взрослых американцев, в том числе 1039, которые заявили, что голосовали за Трампа или планируют голосовать за него, и 1153, которые заявили, что они поддерживают Байдена.

Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден

Отметим, на выборах президента США проголосовали досрочно уже более 50 млн человек. Больше всего отдали голосов заранее в Техасе.