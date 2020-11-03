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Житель Британії поставив понад 1 млн доларів на перемогу Байдена

Великобританія, Вівторок 03 листопада 2020 06:19
Житель Британії поставив понад 1 млн доларів на перемогу Байдена
Фото: Джо Байден (facebook.com/Todd Jacobucci)
Автор: Артур Родивилов

Невідомий клієнт букмекера Betfair з Великобританії поставив 1 млн фунтів (1,29 млн доларів) на перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента США. Це найбільша для букмекера ставка на перемогу політика і третя найбільша ставка в принципі.

Про це повідомляє CNN Business.

Ставка майже вдвічі обійшла попередній рекорд для політичних подій: у 2016 році клієнт Betfair поставив 555 тис. фунтів на перемогу Дональда Трампа. Той, хто поставив в разі перемоги Байдена на виборах, отримає 1,54 млн фунтів (понад 1,98 млн доларів, з урахуванням суми ставки).

Ставки на результати виборів у США знайшли популярність у Великобританії на тлі відсутності великих спортивних заходів через пандемію коронавірусу.

Букмекери приймали ставки, у тому числі на номінації кандидатів від партій. У лютому, після праймеріз в Нью-Гемпширі, коефіцієнт ставки на номінацію Байдена досягав 100.

У США ставки на політичні події заборонені постановою Верховного суду від 2018 року.

Нагадаємо, за даними політологічного мережевого ресурсу Real Clear Politics, чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обігнав свого конкурента на майбутніх президентських виборах Джозефа Байдена за результатами опитувань у декількох штатах, де, як очікується, буде основна боротьба.

За даними опитування Reuters/Ipsos, більшість населення США готове прийняти будь-який результат президентських виборів, незалежно від того, чи підтримують вони Дональда Трампа, або Джо Байдена.

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