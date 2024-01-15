"Жирні" цілі. Що відомо про збитий над Азовським морем А-50 та підбитий Іл-22М

Ввечері 14 січня Повітряні сили ЗСУ збили над Азовським морем російський борт радіолокаційного виявлення А-50, а також пошкодили Повітряний командний пункт Іл-22.
Про детальні характеристики знищених бортів, їхнє призначення та важливість для агресора - у матеріалі РБК-Україна.
Літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) дозволяють військово-повітряним силам мати перевагу над іншими силами, що розгортають літаки в повітряному просторі.
На борту літака ДРЛО А-50 встановлена система раннього повітряного попередження та контролю, що виявляє далекі повітряні цілі. Ці системи можуть бачити запуски крилатих і балістичних ракет, а також роботу протиповітряної оборони.
У війні РФ проти України російські борти радіолокаційного виявлення під час ракетних ударів піднімаються в повітря та фіксують запуски ППО. Таким чином, під час наступних запусків ворог знає розташування українських зенітних засобів та може обійти їх.
Також А-50 здатен контролювати повітряний простір, в якому діє авіація, виявляючи цілі, координуючи та спрямовуючи свої бойові літаки. Друга перевага літака полягає в тому, що з висоти простіше забезпечити зв'язок із бойовими частинами на землі. Особливо з фронтовою авіацією, яка літає на невеликій висоті, що ускладнює зв'язок.
На сьогоднішній день російські військово-космічні сили мають на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії - А-50У. Борти базуються на шасі радянських вантажних Іл-76.
Функціонал літаків ДРЛО А-50:
Технічні характеристики:
Льотні характеристики:
Дальність виявлення:
Іл-22М - повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. Літак цього типу перебуває в повітрі та його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами. У назві літака іноді ще використовують абревіатуру ПЗПУ - "повітряний захищений пункт управління".
Іл-22 створили у 1970-х роках. В якості базової моделі обрали цивільний авіалайнер Іл-18.
На базі Іл-18 розробили одразу кілька військових літаків, серед яких, крім Іл-22М, були також протичовновий Іл-38, розвідник Іл-20 (один з них збила сирійська ППО у 2018 році) та літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП. Останній - одна з нових модифікацій, він з'явився лише у другій половині 2010-х років.
Під час переобладнання з авіалайнерів повністю видаляли пасажирський салон та встановлювали спеціальну апаратуру. У випадку з Іл-22М у літаку також облаштовували робочі місця для командного складу.
З 1970-х років випустили чи обладнали близько трьох десятків Іл-22. Вони постійно модернізувалися. Донині триває остання програма, в рамках якої створювалася версія Іл-22 ЛУРТ (літак управління та ретрансляції).
За даними довідника Military Balance 2022, на початку широкомасштабної війни з Україною в Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).
Технічні характеристики:
Льотні характеристики
26 лютого 2023 року на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани за допомогою двох дронів атакували російський розвідувальний літак А-50.
Згодом Міноборони Білорусі показало відео пошкодженого літака.
24 червня 2023 року під час бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії, було знищено літак Іл-22.
За даними британської розвідки, втрата літака вплинула на російські повітряні та наземні операції.
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