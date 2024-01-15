"Жирні" цілі. Що відомо про збитий над Азовським морем А-50 та підбитий Іл-22М

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

Літаки дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) дозволяють військово-повітряним силам мати перевагу над іншими силами, що розгортають літаки в повітряному просторі.

На борту літака ДРЛО А-50 встановлена система раннього повітряного попередження та контролю, що виявляє далекі повітряні цілі. Ці системи можуть бачити запуски крилатих і балістичних ракет, а також роботу протиповітряної оборони.

У війні РФ проти України російські борти радіолокаційного виявлення під час ракетних ударів піднімаються в повітря та фіксують запуски ППО. Таким чином, під час наступних запусків ворог знає розташування українських зенітних засобів та може обійти їх.

Також А-50 здатен контролювати повітряний простір, в якому діє авіація, виявляючи цілі, координуючи та спрямовуючи свої бойові літаки. Друга перевага літака полягає в тому, що з висоти простіше забезпечити зв'язок із бойовими частинами на землі. Особливо з фронтовою авіацією, яка літає на невеликій висоті, що ускладнює зв'язок.

На сьогоднішній день російські військово-космічні сили мають на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії - А-50У. Борти базуються на шасі радянських вантажних Іл-76.

Функціонал літаків ДРЛО А-50:

Виявлення та супровід повітряних цілей та кораблів.

Оповіщення командних пунктів та автоматизованих систем управління про повітряну та надводну обстановку;

Управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі;

Організація повітряного командного пункту.

Технічні характеристики:

Довжина: 48,27 м;

Розмах крила: 50,5 м;

Висота: 14,8 м;

Площа крила: 300 м²;

Злітна вага: 190 000 кг;

Об’єм палива: 109 480 л.

Льотні характеристики:

Крейсерська швидкість: 800 км/год;

Практична дальність: 7500 км;

Довжина розбігу: 1540 м;

Довжина пробігу: 1050 м;

Тривалість польоту: 9,3 год;

Тягоозброєність : 0,34 кгс/кг.

Дальність виявлення:

Бомбардувальники: до 650 км;

Винищувачі: 300 км;

Крилаті ракети: 215 км.

Повітряний командний пункт Іл-22

Іл-22М - повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. Літак цього типу перебуває в повітрі та його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами. У назві літака іноді ще використовують абревіатуру ПЗПУ - "повітряний захищений пункт управління".

Іл-22 створили у 1970-х роках. В якості базової моделі обрали цивільний авіалайнер Іл-18.

На базі Іл-18 розробили одразу кілька військових літаків, серед яких, крім Іл-22М, були також протичовновий Іл-38, розвідник Іл-20 (один з них збила сирійська ППО у 2018 році) та літак радіоелектронної боротьби Іл-22ПП. Останній - одна з нових модифікацій, він з'явився лише у другій половині 2010-х років.

Під час переобладнання з авіалайнерів повністю видаляли пасажирський салон та встановлювали спеціальну апаратуру. У випадку з Іл-22М у літаку також облаштовували робочі місця для командного складу.

З 1970-х років випустили чи обладнали близько трьох десятків Іл-22. Вони постійно модернізувалися. Донині триває остання програма, в рамках якої створювалася версія Іл-22 ЛУРТ (літак управління та ретрансляції).

За даними довідника Military Balance 2022, на початку широкомасштабної війни з Україною в Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).

Технічні характеристики:

Екіпаж: 5 осіб (два пілоти, штурман-бомбардир, стрілець-радист, кормовий стрілець)

Довжина: 21,1 м

Розмах крила: 23,1 м

Висота: 10,17 м

Площа крила: 74,5 м²

Злітна вага: 20 000 кг

Об'єм палива: 22 700 літрів + 7 300 літрів опціонально в баках на кінцях крил

Силова установка: 4 × ТРД ТР-1

Тяга: 4 × 940 кгс

Льотні характеристики

Максимальна швидкість: 685 км/год

Крейсерська швидкість: 625 км/год

Практична дальність: 6500 км

Практична стеля: 11 100 м

Довжина розбігу: 1144 м

Пошкодження літака А-50 в Білорусі

26 лютого 2023 року на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани за допомогою двох дронів атакували російський розвідувальний літак А-50.

Згодом Міноборони Білорусі показало відео пошкодженого літака.

Знищення літака Іл-22М під час бунту Пригожина

24 червня 2023 року під час бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії, було знищено літак Іл-22.

За даними британської розвідки, втрата літака вплинула на російські повітряні та наземні операції.

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