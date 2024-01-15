"Жирные" цели. Что известно о сбитом над Азовским морем А-50 и подбитом Ил-22М

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) позволяют военно-воздушным силам иметь преимущество над другими силами, которые разворачивают самолеты в воздушном пространстве.

На борту самолета ДРЛО А-50 установлена система раннего воздушного предупреждения и контроля, которая обнаруживает дальние воздушные цели. Эти системы могут видеть запуски крылатых и баллистических ракет, а также работу противовоздушной обороны.

В войне РФ против Украины российские борта радиолокационного обнаружения во время ракетных ударов поднимаются в воздух и фиксируют запуски ПВО. Таким образом, во время следующих запусков враг знает расположение украинских зенитных средств и может обойти их.

Также А-50 способен контролировать воздушное пространство, в котором действует авиация, выявляя цели, координируя и направляя свои боевые самолеты. Второе преимущество самолета заключается в том, что с высоты проще обеспечить связь с боевыми частями на земле. Особенно с фронтовой авиацией, которая летает на небольшой высоте, что затрудняет связь.

На сегодняшний день российские военно-космические силы имеют на вооружении девять самолетов А-50 и четыре модернизированные версии - А-50У. Борта базируются на шасси советских грузовых Ил-76.

Функционал самолетов ДРЛО А-50:

Обнаружение и сопровождение воздушных целей и кораблей.

Оповещение командных пунктов и автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке;

Управление самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

Организация воздушного командного пункта.

Технические характеристики:

Длина: 48,27 м;

Размах крыла: 50,5 м;

Высота: 14,8 м;

Площадь крыла: 300 м²;

Взлетный вес: 190 000 кг;

Объем топлива: 109 480 л.

Летные характеристики:

Крейсерская скорость: 800 км/ч;

Практическая дальность: 7500 км;

Длина разбега: 1540 м;

Длина пробега: 1050 м;

Продолжительность полета: 9,3 ч;

Тяговооруженность: 0,34 кгс/кг.

Дальность обнаружения:

- Бомбардировщики: до 650 км;

- Истребители: 300 км;

- Крылатые ракеты: 215 км.

Воздушный командный пункт Ил-22

Ил-22М - воздушный командный пункт с которого можно управлять войсками во время боевых действий. Самолет этого типа находится в воздухе и его невозможно поразить оперативно-тактическими ракетами. В названии самолета иногда еще используют аббревиатуру ПЗПУ - "воздушный защищенный пункт управления".

Ил-22 создали в 1970-х годах. В качестве базовой модели выбрали гражданский авиалайнер Ил-18.

На базе Ил-18 разработали сразу несколько военных самолетов, среди которых, кроме Ил-22М, были также противолодочный Ил-38, разведчик Ил-20 (один из них сбила сирийская ПВО в 2018 году) и самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП. Последний - одна из новых модификаций, он появился только во второй половине 2010-х годов.

Во время переоборудования из авиалайнеров полностью удаляли пассажирский салон и устанавливали специальную аппаратуру. В случае с Ил-22М в самолете также обустраивали рабочие места для командного состава.

С 1970-х годов выпустили или оборудовали около трех десятков Ил-22. Они постоянно модернизировались. По сей день продолжается последняя программа, в рамках которой создавалась версия Ил-22 ЛУРТ (самолет управления и ретрансляции).

По данным справочника Military Balance 2022, в начале широкомасштабной войны с Украиной в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (более старой модификации).

Технические характеристики:

Экипаж: 5 человек (два пилота, штурман-бомбардир, стрелок-радист, кормовой стрелок)

Длина: 21,1 м

Размах крыла: 23,1 м

Высота: 10,17 м

Площадь крыла: 74,5 м²

Взлетный вес: 20 000 кг

Объем топлива: 22 700 литров + 7 300 литров опционально в баках на концах крыльев

Силовая установка: 4 × ТРД ТР-1

Тяга: 4 × 940 кгс

Летные характеристики

Максимальная скорость: 685 км/ч

Крейсерская скорость: 625 км/ч

Практическая дальность полета: 6500 км

Практический потолок: 11 100 м

Длина разбега: 1144 м

Повреждение самолета А-50 в Беларуси

26 февраля 2023 года на беларуском аэродроме "Мачулище" партизаны с помощью двух дронов атаковали российский разведывательный самолет А-50.

Впоследствии Минобороны Беларуси показало видео поврежденного самолета.

Уничтожение самолета Ил-22М во время бунта Пригожина

24 июня 2023 года во время бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России, был уничтожен самолет Ил-22.

По данным британской разведки, потеря самолета повлияла на российские воздушные и наземные операции.

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