"Жирные" цели. Что известно о сбитом над Азовским морем А-50 и подбитом Ил-22М

Вечером в воскресенье, 14 января, Воздушные силы ВСУ сбили над Азовским морем российский борт радиолокационного обнаружения А-50, а также повредили Воздушный командный пункт Ил-22.
О детальных характеристиках уничтоженных бортов, их назначение и важность для агрессора - в материале РБК-Украина.
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) позволяют военно-воздушным силам иметь преимущество над другими силами, которые разворачивают самолеты в воздушном пространстве.
На борту самолета ДРЛО А-50 установлена система раннего воздушного предупреждения и контроля, которая обнаруживает дальние воздушные цели. Эти системы могут видеть запуски крылатых и баллистических ракет, а также работу противовоздушной обороны.
В войне РФ против Украины российские борта радиолокационного обнаружения во время ракетных ударов поднимаются в воздух и фиксируют запуски ПВО. Таким образом, во время следующих запусков враг знает расположение украинских зенитных средств и может обойти их.
Также А-50 способен контролировать воздушное пространство, в котором действует авиация, выявляя цели, координируя и направляя свои боевые самолеты. Второе преимущество самолета заключается в том, что с высоты проще обеспечить связь с боевыми частями на земле. Особенно с фронтовой авиацией, которая летает на небольшой высоте, что затрудняет связь.
На сегодняшний день российские военно-космические силы имеют на вооружении девять самолетов А-50 и четыре модернизированные версии - А-50У. Борта базируются на шасси советских грузовых Ил-76.
Функционал самолетов ДРЛО А-50:
Технические характеристики:
Летные характеристики:
Дальность обнаружения:
- Бомбардировщики: до 650 км;
- Истребители: 300 км;
- Крылатые ракеты: 215 км.
Ил-22М - воздушный командный пункт с которого можно управлять войсками во время боевых действий. Самолет этого типа находится в воздухе и его невозможно поразить оперативно-тактическими ракетами. В названии самолета иногда еще используют аббревиатуру ПЗПУ - "воздушный защищенный пункт управления".
Ил-22 создали в 1970-х годах. В качестве базовой модели выбрали гражданский авиалайнер Ил-18.
На базе Ил-18 разработали сразу несколько военных самолетов, среди которых, кроме Ил-22М, были также противолодочный Ил-38, разведчик Ил-20 (один из них сбила сирийская ПВО в 2018 году) и самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП. Последний - одна из новых модификаций, он появился только во второй половине 2010-х годов.
Во время переоборудования из авиалайнеров полностью удаляли пассажирский салон и устанавливали специальную аппаратуру. В случае с Ил-22М в самолете также обустраивали рабочие места для командного состава.
С 1970-х годов выпустили или оборудовали около трех десятков Ил-22. Они постоянно модернизировались. По сей день продолжается последняя программа, в рамках которой создавалась версия Ил-22 ЛУРТ (самолет управления и ретрансляции).
По данным справочника Military Balance 2022, в начале широкомасштабной войны с Украиной в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (более старой модификации).
Технические характеристики:
Летные характеристики
26 февраля 2023 года на беларуском аэродроме "Мачулище" партизаны с помощью двух дронов атаковали российский разведывательный самолет А-50.
Впоследствии Минобороны Беларуси показало видео поврежденного самолета.
24 июня 2023 года во время бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России, был уничтожен самолет Ил-22.
По данным британской разведки, потеря самолета повлияла на российские воздушные и наземные операции.
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