"Гарна новина" для України. "Вагнерівці" знищили рідкісний літак Іл-22, - Ігнат

Під час бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22. Таких у РФ не більше десяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю НВ речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації група "Вагнера" на чолі з ватажком Євгенієм Пригожиним "піти на Москву" у РФ було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації", - зазначив Ігнат.

Ігнат нагадав, що Іл-22 вже вражався нашими українськими зенітними ракетами, але ми лише "пошкодили" його.

"Він повернувся тоді на базу, трішки "пошматований", його відновлювали. Іл-22 працює разом з літаком А-50", - розповів він, додавши, що такий А-50 намагались підірвати партизани в Білорусі за допомогою дрона.

"Вони (А-50, - ред.) на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні", - зазначив Ігнат.

Крім того, за його даними, було знищено два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за його словами, є дуже цінним для армії РФ, і таких гелікоптерів в Росії є "не так багато".

Речник повітряних сил назвав знищення Іл-22 "гарною новиною" для України.

"Кожна знищена одиниця техніки, і вертольоти, і літаки це гарні новини для України. Це створює окупантам проблеми. Плюс не забувайте ще льотчики. Вони найцінніший здобуток, пілота просто так не підготуєш", - констатував він.

Переворот Пригожина

Бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина став піком його конфлікту з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу після того, як нібито російські військові завдали удару по тиловому табору найманців. Не дійшовши Москви 200 км, Пригожин після переговорів з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком заявив про припинення свого "походу на Москву".

При цьому за день "вагнерівці" знищили кілька одиниць російської авіації. Зокрема, літак АН-24 був збитий у суботу, 24 червня, у Кантемирівському районі Воронезької області у Росії.