ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка пояснила цінність збитого "вагнерівцями" Іл-22М під час бунту

Новость на русском →
Росія, Четвер 29 червня 2023 09:33
Британська розвідка пояснила цінність збитого "вагнерівцями" Іл-22М під час бунту Фото: бойовики "Вагнера" знищили рідкісний літак Іл-22М (t-me-yigal)
Автор: Олександр Білоус

Росія використовувала літаки Іл-22M для керування силами вторгнення в Україну. Втрата одного з них вплине на російські повітряні та наземні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за повідомленнями, 24 червня силами ППО групи "Вагнер" було збито російські військові гелікоптери та літак ВКС Іл-22М. Іл-22M є частиною щодо невеликого парку, що налічує до 12 літаків, що активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для завдань радіорелейного зв'язку.

За даними британської розвідки, ці літаки спеціального призначення відіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України. Як цінні активи вони діяли в межах безпеки російського повітряного простору, далеко за межами досяжності українських систем ППО.

Втрата цього літака, ймовірно, вплине на російські повітряні та наземні операції.

"У короткостроковій перспективі психологічний шок від такої втрати великої кількості екіпажів майже напевно підірве моральний дух російських ВКС. У більш довгостроковій перспективі існує реальна ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться скоротити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, під час бунту 24 червня "вагнерівці" Євгена Пригожина збили кілька військових російських гелікоптерів та літаків. За даними російських ЗМІ, загинули понад 20 льотчиків, які перебували на бортах збитих літаків та гелікоптерів.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іл-22 вже вражався нашими українськими зенітними ракетами, але ми лише "пошкодили" його. Таким чином це був перший випадок ліквідації такої авіації. Ігнат назвав знищення Іл-22 "хорошою новиною" для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Пригожин Вагнерівці
NEWS
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде