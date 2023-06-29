Британська розвідка пояснила цінність збитого "вагнерівцями" Іл-22М під час бунту

Росія використовувала літаки Іл-22M для керування силами вторгнення в Україну. Втрата одного з них вплине на російські повітряні та наземні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, за повідомленнями, 24 червня силами ППО групи "Вагнер" було збито російські військові гелікоптери та літак ВКС Іл-22М. Іл-22M є частиною щодо невеликого парку, що налічує до 12 літаків, що активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для завдань радіорелейного зв'язку.

За даними британської розвідки, ці літаки спеціального призначення відіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України. Як цінні активи вони діяли в межах безпеки російського повітряного простору, далеко за межами досяжності українських систем ППО.

Втрата цього літака, ймовірно, вплине на російські повітряні та наземні операції.

"У короткостроковій перспективі психологічний шок від такої втрати великої кількості екіпажів майже напевно підірве моральний дух російських ВКС. У більш довгостроковій перспективі існує реальна ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться скоротити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо у періоди інтенсивних операцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, під час бунту 24 червня "вагнерівці" Євгена Пригожина збили кілька військових російських гелікоптерів та літаків. За даними російських ЗМІ, загинули понад 20 льотчиків, які перебували на бортах збитих літаків та гелікоптерів.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іл-22 вже вражався нашими українськими зенітними ракетами, але ми лише "пошкодили" його. Таким чином це був перший випадок ліквідації такої авіації. Ігнат назвав знищення Іл-22 "хорошою новиною" для України.