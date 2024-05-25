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Партизани провели розвідку комплексів РЕБ РФ у районі мису Фіолент у Криму (фото)

Крим, Субота 25 травня 2024 12:27
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Партизани провели розвідку комплексів РЕБ РФ у районі мису Фіолент у Криму (фото) Фото: "Атеш" розвідав засоби РЕБ РФ у районі мису Фіолент (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани провели розвідку місця дислокації військових об'єктів у районі мису Фіолент (Крим).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Під час розвідки було помічено місце дислокації вишок радіорелейного зв'язку, на яких фіксується розгортання комплексів РЕБ. Найімовірніше, це обладнання 475-го окремого Центру РЕБ Чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, ця точка також є місцем бойового чергування зенітного ракетного комплексу С-400.

Ситуація у Криму

Зазначимо, що партизани "Атеш" постійно стежать за ситуацією в Криму і передають локації важливих об'єктів окупантів Силам оборони України.

Наприклад, днем раніше повідомлялося, що в Алушті був вражений вузол зв'язку російських окупантів. За даними партизанів, під атакою опинилася військова частина № 28735, яка є важливим пунктом зв'язку та управління росіян у Криму.

Нагадаємо, мис Фіолент розташований за 15 кілометрів від центру Севастополь у бік Ялти. Тут бере свій початок Головна (Південна) гряда Кримських гір, яка закінчується мисом Іллі біля Феодосії.

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