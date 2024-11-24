"Жирное" место. Партизаны разведали важную базу РФ для обороны Крыма
Партизаны разведали базу оккупантов на мысе Фиолент. Там, в частности, расположены системы ПВО россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент провел разведку военной базы на Фиоленте. На территории базы расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, который отвечает за безопасность побережья с помощью ракетных систем", - говорится в сообщении.
Как отмечают партизаны, на объекте развернуты системы ПВО С-300, обеспечивающие противовоздушную оборону и способные обнаруживать и отслеживать угрозы на значительных расстояниях.
"Также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и выявлением целей. Слаженное взаимодействие этих подразделений формирует комплексную систему обороны Крыма", - добавляют в "АТЕШ".
Ситуация в Крыму
Российские войска захватили полуостров Крым в 2014 году. С тех пор эта территория Украины превратилась в масштабный военный объект.
Его россияне окружили ПВО. Важным пунктом по расположению противовоздушной обороны в Крыму является мыс Фиолент.
Напомним, ранее партизаны провели разведку комплексов РЭБ РФ в районе мыса Фиолент в Крыму.
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