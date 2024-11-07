Жінок-військових в Україні планують забезпечити новою формою: проводять тести зразків

Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків демісезонної та зимової форми для жінок-військовослужбовців. Також планують розробку жіночих бронежилетів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України .

На сьогодні проходять польові випробування демісезонної форми для жінок військовослужбовців, а перші зразки зимового одягу підготовлені до науково-дослідних тестувань. За словами заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, впровадження жіночої форми є важливим, оскільки стандартна розмірна сітка чоловічої форми не підходить для жінок.

Втім, процес впровадження гальмується через недостатню зацікавленість виробників надавати тестові зразки. Міністерство вже врахувало результати тестування літньої форми та натільної білизни і запланувало коригування технічних умов для окремих елементів одягу відповідно до відгуків жінок.

Крім того, серед пріоритетів також – розробка жіночих бронежилетів, які б відповідали стандартам захисту, зокрема з меншими за вагою бронеплитами.