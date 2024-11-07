Жінок-військових в Україні планують забезпечити новою формою: проводять тести зразків
Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків демісезонної та зимової форми для жінок-військовослужбовців. Також планують розробку жіночих бронежилетів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
На сьогодні проходять польові випробування демісезонної форми для жінок військовослужбовців, а перші зразки зимового одягу підготовлені до науково-дослідних тестувань. За словами заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, впровадження жіночої форми є важливим, оскільки стандартна розмірна сітка чоловічої форми не підходить для жінок.
Втім, процес впровадження гальмується через недостатню зацікавленість виробників надавати тестові зразки. Міністерство вже врахувало результати тестування літньої форми та натільної білизни і запланувало коригування технічних умов для окремих елементів одягу відповідно до відгуків жінок.
Крім того, серед пріоритетів також – розробка жіночих бронежилетів, які б відповідали стандартам захисту, зокрема з меншими за вагою бронеплитами.
Раніше РБК-Україна розповідало, що цьогоріч українські жінки-військові отримали літні польові костюми. Форма виготовлена з урахуванням антропометричних параметрів жінок.
Також ми писали, що у складі Збройних сил України наразі служить понад 67 тисяч жінок, з яких близько 19 тисяч — цивільні працівниці, а решта — військовослужбовиці. За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, від початку повномасштабного вторгнення кількість жінок в армії значно зросла. Жінки все частіше обирають професії, які традиційно вважаються "нежіночими", — стрільба, керування артилерією та дронами. Хоча законодавчі зміни 2018 року надали жінкам можливість обіймати всі військові посади, питання їхнього кар'єрного просування досі потребує вирішення.
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