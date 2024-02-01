ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ЗСУ почали видавати жіночу військову форму (фото)

Україна, Четвер 01 лютого 2024 19:01
UA EN RU
В ЗСУ почали видавати жіночу військову форму (фото) Фото: ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Каріна Левицька

Жінки-військовослужбовці Збройних сил України сьогодні вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними міністерства, в нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Особливості форми

Жіночі костюми виготовляють:

  • у розмірах від 40 до 64:

  • зрості від 146 до 188 сантиметрів:

  • та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ.

Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ - разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

"До цього ми всі йшли дуже довго. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. З них - близько 5 тисяч перебувають на передовій. Наше завдання - створити гідні умови для їхньої служби", - заявила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

Наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни.

Фото: ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму (t.me/ministry_of_defense_ua)

У січні 2024 року було оголошено тендери на закупівлі цих товарів. Наразі 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Амуніція для жінок-військових

Нагадаємо, в кінці грудня 2023 року в Україні сертифікували перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

В матеріалі РБК-Україна ми зібрали всі особливості жіночої варіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії