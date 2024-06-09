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Скільки жінок наразі служать в ЗСУ: відповідь Міноборони

Україна, Неділя 09 червня 2024 15:49
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Скільки жінок наразі служать в ЗСУ: відповідь Міноборони Фото: в ЗСУ служать і жінки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні в складі Збройних сил України служить майже 70 тисяч жінок. Більшість з них - військовослужбовиці.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму Small Talk,

"Наразі у нас в Збройних силах понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч - це працівниці, всі інші - це військовослужбовиці", - сказала заступник міністра.

За її інформацією, кількість жінок в армії почала зростати ще з 2014 року, однак після повномасштабного вторгнення Російської Федерації динаміка прискорилася. Калмикова наголосила, що така тенденція відбувається навіть попри те, що мобілізація жінок в Україні не здійснюється.

Водночас за словами заступника міністра, нині жінки все частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням, навпаки жінки виявляють бажання стріляти, керувати артилерійськими установками, дронами тощо.

"У 2018 році було змінено законодавство, і жінки отримали право обіймати посади в ЗСУ… Водночас, на жаль, у нас досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість», - додала Калмикова.

Нагадаємо, нещодавно в Кабміні закликали українських жінок опановувати "чоловічі" професії. До цього призвела мобілізація чоловіків та недостача кадрів на місцях.

Ми писали, що повномасштабна війна в Україні внесла чимало коректив у сферах ринку праці. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна "(Не)жіночі професії. Як війна змінила ринок праці, а українки все частіше опановують "чоловічі" посади".

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