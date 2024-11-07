Женщин-военных в Украине планируют обеспечить новой формой: проводят тесты образцов

Министерство обороны Украины приступило к тестированию новых образцов демисезонной и зимней формы для женщин-военнослужащих. Также планируется разработка женских бронежилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Сегодня проходят полевые испытания демисезонной формы для женщин военнослужащих, а первые образцы зимней одежды подготовлены к научно-исследовательским тестированиям. По словам заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, внедрение женской формы важно, поскольку стандартная размерная сетка мужской формы не подходит для женщин.

Впрочем, процесс внедрения тормозится из-за недостаточной заинтересованности производителей предоставлять тестовые образцы. Министерство уже учло результаты тестирования летней формы и нательного белья, а также запланировало корректировку технических условий для отдельных элементов одежды в соответствии с отзывами женщин.

Кроме того, среди приоритетов – разработка женских бронежилетов, которые соответствовали бы стандартам защиты, в частности с меньшими по весу бронеплитами.