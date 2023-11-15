Жіночі купе з'явилися вже у восьми пасажирських поїздах: список

Відсьогодні, 15 листопада, жіночі купе доступні у восьми пасажирських поїздах "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Як і обіцяли, відсьогодні вже вісім поїздів "Укрзалізниці" виходять в рейси з жіночими купе", - йдеться в повідомленні.
Жіночі купе вже доступні в таких поїздах:
"Нагадаємо, саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом "Укрзалізниці": NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе - понад 80% на сьогодні", - додали в УЗ.
Нагадаємо, що з літа 2023 року жіночі купе функціонують у чотирьох пасажирських поїздах.
У жовтні стало відомо, що "Укрзалізниця" масштабує свій пілотний проект та додає жіночі купе ще в чотири пасажирські поїзди.
Варто зазначити, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.
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