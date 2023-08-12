Жіночі купе у поїздах "Укрзалізниці". Що треба змінити в роботі сервісу

Понад місяць жінки тестують нову опцію. Які нюанси потрібно врегулювати – у колонці Олега Васильєва.

В Україні дуже активно обговорювали тему із жіночими купе у поїздах "Укрзалізниці". Це було на етапі введення послуги, і тоді ніхто не знав, якими будуть перші результати. А зараз понад місяць жінки тестують новий сервіс. Вже зараз починають з’являтися обриси певних похибок, які потрібно врегулювати.

Про це пише у своїй колонці для TRAVEL РБК-Україна пише автор Youtube-каналу "Залізні магістралі" і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв.

В яких поїздах запроваджені жіночі купе: список

Нагадаю, що після анонсу "Укрзалізниці" про намір запровадити жіночі купе думки суспільства розділилися. Деякі чоловіки писали у соцмережах, що це – погана ідея. Здебільшого критика зводилася до можливої дискримінації чоловіків. Були побоювання, що їм не вистачатиме квитків на відміну від жінок.

А от з точки зору покращення сервісу на залізниці жіночі купе можна розглядати як прогресивне рішення. Запит на таку послугу був давно, а тема в черговий раз знову ставала актуальною через різні інциденти у поїздах. Тобто окремі купе або вагон для жінок – це не тільки приватний простір, але й безпека.

Від самого початку дії послуги "Укрзалізниця" наголосила, що це пілотний проект, а його реалізація охопить лише 4 поїзди. Маршрути були обрані на основі статистики інцидентів пов’язаних з безпекою. Це наступні поїзди:

№ 16 Харків-Ясіня;

№75 Київ-Кривий Ріг;

№81 Київ-Ужгород;

№41 Дніпро-Трускавець.

У кожному поїзді визначалося лише 20 місць для жінок, а зараз базу місць розширили на цілий вагон.

Фото: Запит на появу жіночих вагонів в поїздах "Укрзалізниці" був давно (Getty Images)

Чоловіки купують квитки у жіночі купе. Що варто змінити у сервісі

Протягом останнього часу фіксуються випадки купівлі квитків у жіночі купе чоловіками. Про це, пишуть користувачі соцмереж, а також розповідають залізничники. Через це під час посадки виникають конфліктні ситуації. Але виявляється, що чоловіки обирають місця у жіночих купе через безвихідну ситуацію, коли у продажу немає інших місць.

За Правилами перевезень залізничним транспортом, провідник повинен допустити пасажира до проїзду на місці, яке вказане у його квитку. Якщо це місце у жіночому вагоні, то начальник поїзда складає акт і розміщує чоловіка в іншому вагоні. Такі ситуації можна виключити лише у випадку наявності пропорційної пропозиції місць у поїздах.

Якщо у продажу є жіночі купе, то паралельно мають бути вільні місця у змішаних вагонах. Але у період ажіотажного попиту на перевезення це фактично неможливо.

Фото: За Правилами перевезень залізничним транспортом, провідник повинен допустити пасажира до проїзду на місці, яке вказане у його квитку (Getty Images)

Чи можна говорити про дискримінацію чоловіків, коли для купівлі доступні лише жіночі місця? Стверджувати на 100%, що це дискримінація, було б некоректно, адже залізниця не ставить за мету обділити місцями у поїздах саме чоловіків. Це більше схоже на недосконалий алгоритм розподілу місць.

Але перевізник має надавати рівноправні можливості для купівлі квитків. Якщо "Укрзалізниця" не усуне цю прогалину, то не виключено, що компанію дійсно можуть звинуватити у дискримінаційних діях проти чоловіків.

Окрім іншого, залізниця повинна удосконалити алгоритм продажу квитків, прибрати зональні обмеження. Наприклад, до станції Волочиськ квитки на поїзд №81 Київ-Ужгород попередньо продаються лише у жіночий вагон, інші місця недоступні попри їх фактичну наявність від початкової станції.

"Укрзалізниці" також варто сповіщати пасажирів "жіночого вагона" про те, що коридор залишається місцем загального користування. Адже деякі жінки помилково вважають, що весь вагон у їх розпорядженні. Через це виникають непорозуміння, коли із сусідніх вагонів проходять провідники або пасажири чоловічої статі.

Те саме стосується ситуацій, коли у жіночому вагоні хоче їхати сім’я із чоловіком. По суті такий варіант цілком допустимий, але залізниця не дала ніякого роз’яснення провідникам, як діяти у таких випадках.

Фото: "Укрзалізниці" також варто сповіщати пасажирів "жіночого вагона" про те, що коридор залишається місцем загального користування (Getty Images)

У підсумку варто сказати, що сам факт наявності жіночих вагонів у поїздах – позитивна тенденція у сфері транспортних послуг. Разом з цим фахівцям "Укрзалізниці" варто удосконалити механізм розподілу місць з метою паритетного доступу до квитків для жінок і чоловіків.

Також перевізник має вживати заходів з дотримання правопорядку у поїздах, забезпечувати супроводження рейсів або поліцією, або відомчою охороною "УЗ".

Відзначимо, в Україні давно звучать плани переходу на європейську колію та інтеграцію української залізниці з Європейським Союзом. З початком повномасштабної війни це питання стали обговорювати набагато активніше. Олег Васильєв проаналізував, чому євроколія важлива для України.

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