Женские купе появились уже в восьми пассажирских поездах: список

"Как и обещали, с сегодняшнего дня уже восемь поездов "Укрзализныци" выходят в рейсы с женскими купе", - говорится в сообщении.

Женские купе уже доступны в таких поездах:

№81/82 Киев - Ужгород;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№75/76 Киев - Кривой Рог;

№15/16 Харьков - Ясиня;

№17/18 Харьков - Ужгород;

№29/30 Киев - Ужгород;

№3/4 Запорожье - Ужгород;

№26/236 Одесса - Рахов (через ремонт пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).

"Напомним, именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом "Укрзализныци": NPS 83%. Самая высокая и средняя населенность женских купе - более 80% на сегодня", - добавили в УЗ.

Женские купе

Напомним, что с лета 2023 года женские купе функционируют в четырех пассажирских поездах.

В октябре стало известно, что "Укрзализныця" масштабирует свой пилотный проект и добавляет женские купе еще в четыре пассажирских поезда.

Следует отметить, что стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.