Жіноча збірна України виборола перемогу на Кубку світу з фехтування
В завершальний змагальний день етапу Кубка світу з фехтування на шаблях, що проходить у болгарському Пловдиві, жіноча збірна України завоювала "золото" командного турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової розпочали виступи перемогою над Алжиром (45:35), після чого у чвертьфіналі змусили скласти зброю представниць США (45:38).
За вихід у фінал наша команда впевнено розібралася з першим номером посіву збірною Францію (45:38), а у поєдинку за золото здолали команду Іспанії.
Виходячи на заключний бій за рахунку 37:40, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка днем раніше здобула особисте срібло, зуміла ліквідувати відставання і вирвати перемогу - (45:43).
Для українських шаблісток це третя командна медаль Кубка світу в сезоні після срібла в Афінах і бронзи в Сінт-Нікласі й перша перемога з травня 2023 року, коли було здобуто золото в Батумі.
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Нагадаємо, цієї ночі відбувся довгоочікуваний поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Обидва боксери протримались до 12 раунду і переможця довелося обирати суддям.
Детальніше по хід поєдинку та кого судді обрали переможцем, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, цієї ночі український боксер Денис Берінчик здобув перемогу над мексиканцем Емануелем Наваррете. Завдяки перемозі він отримав титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.
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