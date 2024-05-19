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Жіноча збірна України виборола перемогу на Кубку світу з фехтування

Україна, Неділя 19 травня 2024 20:49
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Жіноча збірна України виборола перемогу на Кубку світу з фехтування Фото: українки вибороли перемогу на Кубку світу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В завершальний змагальний день етапу Кубка світу з фехтування на шаблях, що проходить у болгарському Пловдиві, жіноча збірна України завоювала "золото" командного турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової розпочали виступи перемогою над Алжиром (45:35), після чого у чвертьфіналі змусили скласти зброю представниць США (45:38).

Жіноча збірна України виборола перемогу на Кубку світу з фехтування

За вихід у фінал наша команда впевнено розібралася з першим номером посіву збірною Францію (45:38), а у поєдинку за золото здолали команду Іспанії.

Виходячи на заключний бій за рахунку 37:40, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка днем раніше здобула особисте срібло, зуміла ліквідувати відставання і вирвати перемогу - (45:43).

Для українських шаблісток це третя командна медаль Кубка світу в сезоні після срібла в Афінах і бронзи в Сінт-Нікласі й перша перемога з травня 2023 року, коли було здобуто золото в Батумі.

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Нагадаємо, цієї ночі відбувся довгоочікуваний поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Обидва боксери протримались до 12 раунду і переможця довелося обирати суддям.

Детальніше по хід поєдинку та кого судді обрали переможцем, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, цієї ночі український боксер Денис Берінчик здобув перемогу над мексиканцем Емануелем Наваррете. Завдяки перемозі він отримав титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

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