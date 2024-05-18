Харлан виборола "срібло" на Кубку світу

В болгарському Пловдиві цими вихідними проходить завершальний перед Олімпійськими іграми етап Кубка світу з фехтування на шаблях. "Срібло" в індивідуальних змаганнях шаблісток завоювала українка Ольга Харлан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Українська олімпійська чемпіонка розпочала виступ в основній сітці змагань з перемоги над "нейтральною" спортсменкою з країни-агресорки Анною Смірновою (15:8). Харлан принципово не потиснула руку суперниці як на торішньому чемпіонаті світу, так і зараз.

Після цього українка впевнено взяла гору ще над трьома суперницями - італійками Елоізою Пассаро (15:7) і Росселлою Грегоріо (15:5), а також американкою Елізабет Тартаковскі (15:8).

У півфіналі Харлан у напруженому протистоянні перемогла дворазову чемпіонку світу (2022, 2023) з Японії Місакі Емурою (15:13). Однак у фіналі поступилася першому номеру світового рейтингу FIE француженці Сарі Бальзер (8:15).

"Відзначимо, що чергова медаль Кубка світу стала 33-ю в кар'єрі Ольга Харлан. Вже завтра наша титулована шаблістка побореться за нагороди командних змагань", - повідомили в НОК.