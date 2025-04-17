Жіноча збірна України без шансів поступилась лідерам на хокейному чемпіонаті світу

Хокейна збірна України зазнала другої поразки в рамках чемпіонату світу в дивізіоні 2В, що проходить у новозеландському Данідіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну федерацію хокею .

ЧС з хокею серед жінок, Дивізіон 2В, 3-й тур

Австралія – Україна – 4:1

Шайба України: Манчак

Після поразки в овертаймі від господарок (3:4) та впевненої перемоги над Туреччиною (5:1), "синьо-жовті" зустрілися з лідером і головним фаворитом турніру – Австралією. Команда з Зеленого континенту раніше виграла два поєдинки, не пропустивши жодної шайби (перемогла Туреччину – 2:0 та Гонконг – 8:0).

Вдало австралійки стартували і з Україною: відкрили рахунок вже на першій хвилині. У середині другого періоду наша збірна залишилася в меншості, чим скористалися суперниці, подвоївши перевагу.

Скоротити відставання "синьо-жовтим" вдалося на початку третього періоду – шайбу закинула Валерія Манчак. Це був перший гол, який австралійки пропустили на чемпіонаті світу. Однак у середині періоду австралійська команда знову відіграла перевагу у дві шайби, а згодом збільшила її до трьох.

Після цієї поразки українки опустилися на четверту сходинку в турнірній таблиці, поступаючись збірній Бельгії за різницею закинутих шайб.

Турнірна таблиця

Австралія – 9 очок (3 матчі) Нова Зеландія – 5 (2) Бельгія – 4 (3) Україна – 4 (3) Туреччина – 2 (3) Гонконг – 0 (2)

Саме проти Бельгії Україна проведе наступний матч на турнірі. Він відбудеться в суботу, 19 квітня. Початок – о 7:30 за київським часом.

Чемпіонат світу в Дивізіоні 2B триватиме до 20 квітня. Переможець турніру вийде у Дивізіон 2А. Наша збірна грає на цьому рівні вперше за 5 років. У 2024-му "синьо-жовті" підвисилися в класі, вигравши ЧС у Дивізіоні 3А.