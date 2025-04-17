Жіноча збірна України без шансів поступилась лідерам на хокейному чемпіонаті світу
Хокейна збірна України зазнала другої поразки в рамках чемпіонату світу в дивізіоні 2В, що проходить у новозеландському Данідіні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну федерацію хокею.
ЧС з хокею серед жінок, Дивізіон 2В, 3-й тур
Австралія – Україна – 4:1
Шайба України: Манчак
Після поразки в овертаймі від господарок (3:4) та впевненої перемоги над Туреччиною (5:1), "синьо-жовті" зустрілися з лідером і головним фаворитом турніру – Австралією. Команда з Зеленого континенту раніше виграла два поєдинки, не пропустивши жодної шайби (перемогла Туреччину – 2:0 та Гонконг – 8:0).
Вдало австралійки стартували і з Україною: відкрили рахунок вже на першій хвилині. У середині другого періоду наша збірна залишилася в меншості, чим скористалися суперниці, подвоївши перевагу.
Скоротити відставання "синьо-жовтим" вдалося на початку третього періоду – шайбу закинула Валерія Манчак. Це був перший гол, який австралійки пропустили на чемпіонаті світу. Однак у середині періоду австралійська команда знову відіграла перевагу у дві шайби, а згодом збільшила її до трьох.
Після цієї поразки українки опустилися на четверту сходинку в турнірній таблиці, поступаючись збірній Бельгії за різницею закинутих шайб.
Турнірна таблиця
- Австралія – 9 очок (3 матчі)
- Нова Зеландія – 5 (2)
- Бельгія – 4 (3)
- Україна – 4 (3)
- Туреччина – 2 (3)
- Гонконг – 0 (2)
Саме проти Бельгії Україна проведе наступний матч на турнірі. Він відбудеться в суботу, 19 квітня. Початок – о 7:30 за київським часом.
Чемпіонат світу в Дивізіоні 2B триватиме до 20 квітня. Переможець турніру вийде у Дивізіон 2А. Наша збірна грає на цьому рівні вперше за 5 років. У 2024-му "синьо-жовті" підвисилися в класі, вигравши ЧС у Дивізіоні 3А.
Раніше біатлонні збірні України оголосили списки кандидатів на олімпійський сезон.