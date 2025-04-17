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Женская сборная Украины без шансов уступила лидерам на хоккейном чемпионате мира

Данидин, Четверг 17 апреля 2025 12:01
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Женская сборная Украины без шансов уступила лидерам на хоккейном чемпионате мира Фото: "Сине-желтые" проиграли Австралии (ФХУ)
Автор: Андрей Костенко

Хоккейная сборная Украины потерпела второе поражение в рамках чемпионата мира в дивизионе 2В, который проходит в новозеландском Данидине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную федерацию хоккея.

ЧМ по хоккею среди женщин, Дивизион 2В, 3-й тур

Австралия - Украина - 4:1

Шайба Украины: Манчак

После поражения в овертайме от хозяек (3:4) и уверенной победы над Турцией (5:1), "сине-желтые" встретились с лидером и главным фаворитом турнира - Австралией. Команда с Зеленого континента ранее выиграла два поединка, не пропустив ни одной шайбы (победила Турцию - 2:0 и Гонконг - 8:0).

Удачно австралийки стартовали и с Украиной: открыли счет уже на первой минуте. В середине второго периода наша сборная осталась в меньшинстве, чем воспользовались соперницы, удвоив преимущество.

Сократить отставание "сине-желтым" удалось в начале третьего периода - шайбу забросила Валерия Манчак. Это был первый гол, который австралийки пропустили на чемпионате мира. Однако в середине периода австралийская команда снова отыграла преимущество в две шайбы, а затем увеличила его до трех.

После этого поражения украинки опустились на четвертую строчку в турнирной таблице, уступая сборной Бельгии по разнице заброшенных шайб.

Турнирная таблица

  1. Австралия - 9 очков (3 матча)
  2. Новая Зеландия - 5 (2)
  3. Бельгия - 4 (3)
  4. Украина - 4 (3)
  5. Турция - 2 (3)
  6. Гонконг - 0 (2)

Именно против Бельгии Украина проведет следующий матч на турнире. Он состоится в субботу, 19 апреля. Начало - в 7:30 по киевскому времени.

Чемпионат мира в Дивизионе 2B продлится до 20 апреля. Победитель турнира выйдет в Дивизион 2А. Наша сборная играет на этом уровне впервые за 5 лет. В 2024-м "сине-желтые" повысились в классе, выиграв ЧМ в Дивизионе 3А.

Ранее биатлонные сборные Украины объявили списки кандидатов на олимпийский сезон.

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