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Хто поїде на Олімпіаду-2026: біатлонні збірні України оголосили списки кандидатів

Вівторок 15 квітня 2025 16:29
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Хто поїде на Олімпіаду-2026: біатлонні збірні України оголосили списки кандидатів Фото: Юлія Джима (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Федерація біатлону України оголосила склади національних команд на сезон-2025/26, головним стартом якого буде зимова Олімпіада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал організації.

Старшим тренером жіночої команди залишився Микола Зоц. Чоловічу збірну, як і в попередньому сезоні очолюватиме Надія Бєлова.

До списків команд А (основні склади) потрапили 17 біатлоністів: 8 – у жіночій збірній та 9 – у чоловічій.

Збірні України з біатлону на сезон-2025/26

Жіноча команда

  • Юлія Джима
  • Христина Дмитренко
  • Олена Городна
  • Олександра Меркушина
  • Анастасія Меркушина
  • Лілія Стебліна
  • Дар'я Чалик
  • Валерія Дмитренко

Хто поїде на Олімпіаду-2026: біатлонні збірні України оголосили списки кандидатів

Чоловіча команда

  • Дмитро Підручний
  • Тарас Лесюк
  • Антон Дудченко
  • Артем Тищенко
  • Віталій Мандзин
  • Богдан Борковський
  • Сергій Супрун
  • Богдан Цимбал
  • Степан Кінаш

Хто поїде на Олімпіаду-2026: біатлонні збірні України оголосили списки кандидатів

До основного складу жіночої команди вперше потрапила Валерія Дмитренко. Натомість у списку немає Ірини Петренко – біатлоністка достроково закінчила минулий сезон через проблеми зі здоров'ям.

У чоловіків – одразу три нових біатлоністи: Борковський, Супрун та Кінаш. За межами списку опинився Денис Насико, який виступав на чемпіонаті світу-2025 і брав участь у етапах Кубка світу.

Крім того, двоє з чоловічої команди – Підручний та Лесюк – готуватимуться за індивідуальною програмою під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри.

Зазначимо, що за підсумками Кубка світу-2024/25 Україна повернула собі квоту в чоловічих особистих гонках на наступний сезон. Тепер і у чоловічих, і у жіночих особистих гонках КС наші збірні зможуть виставити по п'ять спортсменів.

Кубок світу-2025/26 розпочнеться етапом у шведському Естерсунді 29 листопада – 8 грудня. Гонки Олімпіади-2026 заплановані на 8-21 лютого. Вони пройдуть на трасі в італійській Антгольц-Антерсельві.

Раніше хокейна збірна України розгромила суперниць на жіночому чемпіонаті світу.

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