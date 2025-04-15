Хто поїде на Олімпіаду-2026: біатлонні збірні України оголосили списки кандидатів

Федерація біатлону України оголосила склади національних команд на сезон-2025/26, головним стартом якого буде зимова Олімпіада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал організації .

Старшим тренером жіночої команди залишився Микола Зоц. Чоловічу збірну, як і в попередньому сезоні очолюватиме Надія Бєлова.

До списків команд А (основні склади) потрапили 17 біатлоністів: 8 – у жіночій збірній та 9 – у чоловічій.

Збірні України з біатлону на сезон-2025/26

Жіноча команда

Юлія Джима

Христина Дмитренко

Олена Городна

Олександра Меркушина

Анастасія Меркушина

Лілія Стебліна

Дар'я Чалик

Валерія Дмитренко

Чоловіча команда

Дмитро Підручний

Тарас Лесюк

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Віталій Мандзин

Богдан Борковський

Сергій Супрун

Богдан Цимбал

Степан Кінаш

До основного складу жіночої команди вперше потрапила Валерія Дмитренко. Натомість у списку немає Ірини Петренко – біатлоністка достроково закінчила минулий сезон через проблеми зі здоров'ям.

У чоловіків – одразу три нових біатлоністи: Борковський, Супрун та Кінаш. За межами списку опинився Денис Насико, який виступав на чемпіонаті світу-2025 і брав участь у етапах Кубка світу.

Крім того, двоє з чоловічої команди – Підручний та Лесюк – готуватимуться за індивідуальною програмою під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри.

Зазначимо, що за підсумками Кубка світу-2024/25 Україна повернула собі квоту в чоловічих особистих гонках на наступний сезон. Тепер і у чоловічих, і у жіночих особистих гонках КС наші збірні зможуть виставити по п'ять спортсменів.

Кубок світу-2025/26 розпочнеться етапом у шведському Естерсунді 29 листопада – 8 грудня. Гонки Олімпіади-2026 заплановані на 8-21 лютого. Вони пройдуть на трасі в італійській Антгольц-Антерсельві.