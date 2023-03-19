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Жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи

Фото: Жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Олег Васьків

Україна поступилась Іспанії у фінальному поєдинку чемпіонату Європи з футзалу серед жінок. Зустріч завершилась з рахунком 1:5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Для нашої національної команди гра розпочалась напрочуд невдало - арбітр на 13 секунді поставив пенальті. Удар з позначки реалізувала Пеке.

Згодом, на 11 хвилині, м'яч у свої ворота зрізала Бабенко, а під кінець першого тайму іспанки відзначилися втретє - де Пас забила після контратаки.

Четверти гол збірна Іспанія організувала на старті другої половини зустрічі. На пас Пеке відгукнулася Сампер, зробивши рахунок у поєдинку 0:4.

Після цього українки змогли вразити ворота суперниць - відзначилась Шульга. Однак після цього іспанкам вдалося забити ще один м'яч. У підсумку, 1:5.

Отже, збірна України завершує турнір, здобувши "срібло" чемпіонату Європи. Цей результат є найкрщим для нашої національної команди в історії.

Нагадаємо, збірна України виборола "золото" та "бронзу" в секторі жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні.

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Збірна України