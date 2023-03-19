Женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы

Для нашей национальной команды игра началась удивительно неудачно – арбитр на 13 секунде поставил пенальти. Удар с отметки реализовала Пеке.

Впоследствии, на 11 минуте, мяч в свои ворота срезала Бабенко, а к концу первого тайма испанки отличились в третий раз - где Пас забила после контратаки.

Четвертый гол сборная Испания устроила на старте второй половины встречи. На пас Пеке отозвалась Сампер, сделав счет в поединке 0:4.

После этого украинки смогли поразить ворота соперниц – отметилась Шульга. Однако после этого испанкам удалось забить еще один мяч. В итоге 1:5.

Итак, сборная Украины завершает турнир, одержав "серебро" чемпионата Европы. Этот результат является самым лучшим для нашей национальной команды в истории.