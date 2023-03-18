UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше в історії. Жіноча збірна України з футзалу вийшла у фінал чемпіонату Європи

Фото: збірна України з футзалу вийшла у фінал Євро (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: РБК-Україна

Жіноча збірна України з футзалу у матчі півфіналу чемпіонату Європи проти Угорщини здобула перемогу з мінімальним рахунком 2:1, що дозволило українкам вперше в історії вийти у фінал Євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Під час гри збірна України поступалася суперницям з Угорщини, на 12-й хвилині матчу Вікторія Хорват простягла м'яч зі своєї половини майданчика та влучним ударом по воротах українок відкрила рахунок у матчі.

Українки ще у першій половині зуміли зрівняти рахунок завдяки голу Ганни Шуляк. Під час розіграшу кутового спрацювала триходівка Титова-Воловенка-Шульга, яку Ганна завершила ударом зблизька.

Вже у другому таймі на 32-й хвилині матчу Шуляк знову відзначилася голом та встановила остаточний рахунок у матчі.

У фіналі Євро-2023 з футзалу Україна зіграє зі збірною Іспанії.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна незабаром повернеться на тенісний корт. Українська спортсменка після пологів відновлює кар'єру.

Нагадаємо, Збірна України виборола "золото" та "бронзу" у секторі жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики у приміщенні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
жінкиЗбірна України