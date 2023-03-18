Впервые в истории. Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал чемпионата Европы

Женская сборная Украины по футзалу в матче полуфинала чемпионата Европы против Венгрии одержала победу с минимальным счетом 2:1, что позволило украинкам впервые в истории выйти в финал Евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.
По ходу игры сборная Украины уступала соперницам из Венгрии, на 12-й минуте матча Виктория Хорват протянула мяч со своей половины площадки и точным ударом по воротам украинок открыла счет в матче.
Украинки еще в первой половине сумели сравнять счет благодаря голу Анны Шуляк. Во время розыгрыша углового сработала трехходовка Титова-Воловенко-Шульга, которую Анна завершила ударом с близкого расстояния.
Уже во втором тайме на 32-й минуте матча Шуляк снова отличилась голом и установила окончательный счет в матче.
В финале Евро-2023 по футзалу Украина сыграет со сборной Испании.
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