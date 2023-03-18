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Впервые в истории. Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал чемпионата Европы

Фото: сборная Украины по футзалу вышла в финал Евро (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: РБК-Украина

Женская сборная Украины по футзалу в матче полуфинала чемпионата Европы против Венгрии одержала победу с минимальным счетом 2:1, что позволило украинкам впервые в истории выйти в финал Евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

По ходу игры сборная Украины уступала соперницам из Венгрии, на 12-й минуте матча Виктория Хорват протянула мяч со своей половины площадки и точным ударом по воротам украинок открыла счет в матче.

Украинки еще в первой половине сумели сравнять счет благодаря голу Анны Шуляк. Во время розыгрыша углового сработала трехходовка Титова-Воловенко-Шульга, которую Анна завершила ударом с близкого расстояния.

Уже во втором тайме на 32-й минуте матча Шуляк снова отличилась голом и установила окончательный счет в матче.

В финале Евро-2023 по футзалу Украина сыграет со сборной Испании.

Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина в скором времени вернется на теннисный корт. Украинская спортсменка после родов возобновляет карьеру.

Напомним, Сборная Украины добыла в борьбе "золото" и "бронзу" в секторе женских прыжков в высоту на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении.

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