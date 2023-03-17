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Світоліна отримала запрошення на перший після пологів турнір: відома дата повернення

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Чарльстон, П'ятниця 17 березня 2023 21:27
Світоліна отримала запрошення на перший після пологів турнір: відома дата повернення Фото: Еліна Світоліна виграла 16 титулів за кар'єру (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Організатори Charleston Open в американській Південній Кароліні видали вайлдкард найсильнішій українській тенісистці в історії Еліні Світоліній. Восени вона народила доньку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter турніру.

28-річна спортсменка незабаром повернеться на корт. Українка відновить професіональні виступи за океаном у квітні.

Світоліна приєднається до п'яти представниць топ-10 рейтингу WTA в Чарльстоні. Виступи на турнірі, що стартує 3 квітня, стануть для екс-першої ракетки України першими з березня 2022 року. Тоді одеситка не здолала перший раунд Miami Open.

Після нього Світоліна оголосила паузу в кар'єрі. Згодом стало відомо про її вагітність від французького тенісиста Гаеля Монфіса. У жовтні вони стали батьками дівчинки Скаї. Нещодавно українка відновила тренування під керівництвом нового фахівця – нідерландця Сльойтера.

Професіональна кар'єра Світоліної стартувала в 2010 році. За час виступів вона здобула 16 титулів в одиночному розряді. Зокрема, українка тріумфувала в WTA Finals-2018 і виграла "бронзу" Олімпійських ігор-2020. Пік рейтингу – 3-тє місце (осінь 2017-го).

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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