Вперше в історії. Жіноча збірна України з футзалу вийшла у фінал чемпіонату Європи
Жіноча збірна України з футзалу у матчі півфіналу чемпіонату Європи проти Угорщини здобула перемогу з мінімальним рахунком 2:1, що дозволило українкам вперше в історії вийти у фінал Євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію футзалу України.
Під час гри збірна України поступалася суперницям з Угорщини, на 12-й хвилині матчу Вікторія Хорват простягла м'яч зі своєї половини майданчика та влучним ударом по воротах українок відкрила рахунок у матчі.
Українки ще у першій половині зуміли зрівняти рахунок завдяки голу Ганни Шуляк. Під час розіграшу кутового спрацювала триходівка Титова-Воловенка-Шульга, яку Ганна завершила ударом зблизька.
Вже у другому таймі на 32-й хвилині матчу Шуляк знову відзначилася голом та встановила остаточний рахунок у матчі.
У фіналі Євро-2023 з футзалу Україна зіграє зі збірною Іспанії.
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Нагадаємо, Збірна України виборола "золото" та "бронзу" у секторі жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики у приміщенні.
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