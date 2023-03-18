Вперше в історії. Жіноча збірна України з футзалу вийшла у фінал чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з футзалу у матчі півфіналу чемпіонату Європи проти Угорщини здобула перемогу з мінімальним рахунком 2:1, що дозволило українкам вперше в історії вийти у фінал Євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію футзалу України .

Під час гри збірна України поступалася суперницям з Угорщини, на 12-й хвилині матчу Вікторія Хорват простягла м'яч зі своєї половини майданчика та влучним ударом по воротах українок відкрила рахунок у матчі.

Українки ще у першій половині зуміли зрівняти рахунок завдяки голу Ганни Шуляк. Під час розіграшу кутового спрацювала триходівка Титова-Воловенка-Шульга, яку Ганна завершила ударом зблизька.

Вже у другому таймі на 32-й хвилині матчу Шуляк знову відзначилася голом та встановила остаточний рахунок у матчі.

У фіналі Євро-2023 з футзалу Україна зіграє зі збірною Іспанії.