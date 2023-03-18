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Вперше в історії. Жіноча збірна України з футзалу вийшла у фінал чемпіонату Європи

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Угорщина, Субота 18 березня 2023 02:29
Вперше в історії. Жіноча збірна України з футзалу вийшла у фінал чемпіонату Європи Фото: збірна України з футзалу вийшла у фінал Євро (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: РБК-Україна

Жіноча збірна України з футзалу у матчі півфіналу чемпіонату Європи проти Угорщини здобула перемогу з мінімальним рахунком 2:1, що дозволило українкам вперше в історії вийти у фінал Євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Під час гри збірна України поступалася суперницям з Угорщини, на 12-й хвилині матчу Вікторія Хорват простягла м'яч зі своєї половини майданчика та влучним ударом по воротах українок відкрила рахунок у матчі.

Українки ще у першій половині зуміли зрівняти рахунок завдяки голу Ганни Шуляк. Під час розіграшу кутового спрацювала триходівка Титова-Воловенка-Шульга, яку Ганна завершила ударом зблизька.

Вже у другому таймі на 32-й хвилині матчу Шуляк знову відзначилася голом та встановила остаточний рахунок у матчі.

У фіналі Євро-2023 з футзалу Україна зіграє зі збірною Іспанії.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна незабаром повернеться на тенісний корт. Українська спортсменка після пологів відновлює кар'єру.

Нагадаємо, Збірна України виборола "золото" та "бронзу" у секторі жіночих стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики у приміщенні.

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