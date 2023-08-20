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Жіноча збірна Іспанії вперше в історії виграла футбольний Мундіаль

Фото: Ольга Кармона Гарсія оформила переможний гол (twitter.com/SEFutbolFem)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Іспанії мінімально здолала збірну Англії у фіналі чемпіонату світу-2023 в австралійському Сіднеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Жіночий ЧС-2023, фінал

Іспанія – Англія – 1:0

Гол: Кармона, 29

Нереалізований пенальті: Ермосо, 70 (І)

 

У дебюті зустрічі британки виглядали краще. Саме підопічні Саріни Вігман першими не скористалися нагодою забити. На 16-й хвилині на ударній позиції опинилася нападниця Гемп, але поцілила в каркас воріт.

Піренейки відповіли в середині першої половини. Іспанії вдалася класна атака лівим флангом. Кальденей вивела на оперативний простір Кармону, а та більярдним пострілом у дальній кут відкрила рахунок.

Закріпити власну перевагу іспанки могли вже після перерви. Дівчата під керівництвом Хорхе Вільди отримала право на одинадцятиметровий після втручання VAR. Однак, Ермосо з позначки не зуміла переграти воротарку Ерпс.

Утім, і одного забитого м'яча збірній Іспанії вистачило для прем'єрного тріумфу на чемпіонатах світу. "Срібло" ж стало наразі найкращим досягненням англійок. Напередодні збірна Швеції обіграла господарок змагань із Австралії у поєдинку за 3-тє місце (2:0).

До слова, невідомий фанат зірвав фінал ЧС-2023 на знак солідарності з Україною у війні проти Росії.

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