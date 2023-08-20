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Женская сборная Испании впервые в истории выиграла футбольный Мундиаль

Фото: Ольга Кармона Гарсия оформила победный гол (twitter.com/SEFutbolFem)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Испании минимально одолела сборную Англии в финале чемпионата мира-2023 в австралийском Сиднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Женский ЧМ-2023, финал

Испания – Англия – 1:0

Гол: Кармона, 29

Нереализованный пенальти: Эрмосо, 70 (И)

 

 

В дебюте встречи британки выглядели лучше. Именно подопечные Сарины Вигман первыми не воспользовались возможностью забить. На 16-й минуте на ударной позиции оказалась нападающая Хэмп, но попала в каркас ворот.

Пиренейки ответили в середине первой половины. Испании удалась классная атака по левому флангу. Кальденей вывела на оперативное пространство Кармону, а она бильярдным выстрелом в дальний угол открыла счет.

Закрепить собственное преимущество испанки могли уже после перерыва. Девушки под руководством Хорхе Вильды получили право на одиннадцатиметровый после вмешательства VAR. Однако, Эрмосо с отметки не сумела переиграть вратаря Эрпс.

Впрочем, и одного забитого мяча сборной Испании хватило для премьерного триумфа на чемпионатах мира. "Серебро" же стало лучшим достижением англичан. Накануне сборная Швеции обыграла хозяек соревнований из Австралии в поединке за 3-е место (2:0).

К слову, неизвестный фанат сорвал финал ЧМ-2023 в знак солидарности с Украиной в войне против России.

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