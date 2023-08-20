"Стоп Путлер". Фанат на підтримку України перервав фінал жіночого ЧС-2023

Невідомий чоловік забігом на поле вирішального матчу чемпіонату світу 2023 року між збірними Іспанії та Англії проявив солідарність з Україною, що боронить власний суверенітет у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo .

Уболівальник перервав поєдинок у першому таймі. На 26-й хвилині він став винуватцем інциденту з вибіганням на поле.

Фанат у медичній масці прошмигнув повз охорону та опинився на газоні арени в Сіднеї. Чоловік одягнув футболку з двома написами – "Зупинити Путлера" та "Звільнити України". Уболівальник із політичною позицією намагався підбігти до лідерки англійок Гемп, але оперативно був затриманий стюардами.

Путлер – складений із прізвищ президента РФ Путіна та німецького диктатора Гітлера неологізм. Російська опозиція і українська преса почали використовувати слово ще до повномасштабного російського вторгнення до України. Поступово термін став популярним і на Заході.

Торік схожий епізод трапився на чоловічому Мундіалі. Під час поєдинку на груповому етапі Кубка світу між збірними Уругваю та Португалії на поле вибіг італійський футболіст і волонтер Маріо Феррі. Він продемонстрував прапор ЛГБТ-спільноти, а на футболці розмістив два написи – Save Ukraine ("Врятуймо Україну") та Respect for Iranian women ("Повагу іранським жінкам")