"Стоп Путлер". Фанат на підтримку України перервав фінал жіночого ЧС-2023

Уболівальник перервав поєдинок у першому таймі. На 26-й хвилині він став винуватцем інциденту з вибіганням на поле.

Фанат у медичній масці прошмигнув повз охорону та опинився на газоні арени в Сіднеї. Чоловік одягнув футболку з двома написами – "Зупинити Путлера" та "Звільнити України". Уболівальник із політичною позицією намагався підбігти до лідерки англійок Гемп, але оперативно був затриманий стюардами.

Путлер – складений із прізвищ президента РФ Путіна та німецького диктатора Гітлера неологізм. Російська опозиція і українська преса почали використовувати слово ще до повномасштабного російського вторгнення до України. Поступово термін став популярним і на Заході.

Торік схожий епізод трапився на чоловічому Мундіалі. Під час поєдинку на груповому етапі Кубка світу між збірними Уругваю та Португалії на поле вибіг італійський футболіст і волонтер Маріо Феррі. Він продемонстрував прапор ЛГБТ-спільноти, а на футболці розмістив два написи – Save Ukraine ("Врятуймо Україну") та Respect for Iranian women ("Повагу іранським жінкам")

The pitch invader who came on the pitch during the World Cup final between England and Spain wore a shirt in support of Ukraine and against Russia President Vladimir Putin, calling him "Putler." #ESPENG pic.twitter.com/gKaRaa48Iy