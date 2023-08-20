ua en ru
Нд, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Стоп Путлер". Фанат на підтримку України перервав фінал жіночого ЧС-2023

Новость на русском →
Сідней, Неділя 20 серпня 2023 14:26
"Стоп Путлер". Фанат на підтримку України перервав фінал жіночого ЧС-2023 Фото: Уболівальник із антивоєнними закликами з'явився на газоні (twitter.com/relevo)
Автор: Антон Федорців

Невідомий чоловік забігом на поле вирішального матчу чемпіонату світу 2023 року між збірними Іспанії та Англії проявив солідарність з Україною, що боронить власний суверенітет у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.

Уболівальник перервав поєдинок у першому таймі. На 26-й хвилині він став винуватцем інциденту з вибіганням на поле.

Фанат у медичній масці прошмигнув повз охорону та опинився на газоні арени в Сіднеї. Чоловік одягнув футболку з двома написами – "Зупинити Путлера" та "Звільнити України". Уболівальник із політичною позицією намагався підбігти до лідерки англійок Гемп, але оперативно був затриманий стюардами.

Путлер – складений із прізвищ президента РФ Путіна та німецького диктатора Гітлера неологізм. Російська опозиція і українська преса почали використовувати слово ще до повномасштабного російського вторгнення до України. Поступово термін став популярним і на Заході.

Торік схожий епізод трапився на чоловічому Мундіалі. Під час поєдинку на груповому етапі Кубка світу між збірними Уругваю та Португалії на поле вибіг італійський футболіст і волонтер Маріо Феррі. Він продемонстрував прапор ЛГБТ-спільноти, а на футболці розмістив два написи – Save Ukraine ("Врятуймо Україну") та Respect for Iranian women ("Повагу іранським жінкам")

До слова, раніше "Динамо" відповіло фанатам "Аріса" за ганебний банер про полк "Азов".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Чемпіонат світу Збірна Іспанії Збірна Англії Війна Росії проти України
NEWS
Україна отримає 42 літаки F-16, - Зеленський
Україна отримає 42 літаки F-16, - Зеленський
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні