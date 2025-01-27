Жінки стали частіше долучатися до лав ЗСУ: які військові спеціальності обирають

З початку роботи центрів консультації щодо вступу на військову службу отримали 36 760 громадян, з яких 8053 стали кандидатами до Сил оборони. 20% новобранців – це жінки.

Найвищий відсоток кандидаток зафіксовано у Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%), Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеській (29%) та Сумській (27%) областях. В онлайн-центрі рекрутингу, який охоплює всю Україну, цей показник сягає 37%.

За словами заступника міністра оборони України Сергія Мельника, жінки активно займають як штабні, так і бойові посади, включаючи спеціальності, пов'язані з безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

Розподіл спеціальностей серед жінок:

штабні посади – 24%,

медичні спеціальності – 22%,

фахівці з БпЛА – 13%,

кухарі – 12%,

стрільці – 6%,

зв'язок і кібербезпека – 6%,

психологи – 3%.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях. В Україні функціонує 48 таких центрів, які забезпечують конфіденційність консультацій та не видають повісток.

Деталі щодо роботи центрів – на сайті recruiting.mod.gov.ua.