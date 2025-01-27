Жінки стали частіше долучатися до лав ЗСУ: які військові спеціальності обирають

Жінки стали частіше звертатися до центрів рекрутингу української армії. Найчастіше їх приймають на штабні та медичні посади.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
З початку роботи центрів консультації щодо вступу на військову службу отримали 36 760 громадян, з яких 8053 стали кандидатами до Сил оборони. 20% новобранців – це жінки.
Найвищий відсоток кандидаток зафіксовано у Чернівецькій (46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%), Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеській (29%) та Сумській (27%) областях. В онлайн-центрі рекрутингу, який охоплює всю Україну, цей показник сягає 37%.
За словами заступника міністра оборони України Сергія Мельника, жінки активно займають як штабні, так і бойові посади, включаючи спеціальності, пов'язані з безпілотними літальними апаратами (БпЛА).
Розподіл спеціальностей серед жінок:
Центри рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях. В Україні функціонує 48 таких центрів, які забезпечують конфіденційність консультацій та не видають повісток.
Деталі щодо роботи центрів – на сайті recruiting.mod.gov.ua.
Раніше РБК-Україна писало, що станом на січень 2025 року найбільший інтерес серед новобранців викликають спеціальності, пов’язані з БПЛА, а також водійські та стрілецькі посади. За час роботи рекрутингових центрів до них звернулося понад 35 тисяч осіб.
Також ми писали, що Національна гвардія України назвала 10 найбільш затребуваних вакансій для військовозобов'язаних. До списку увійшли спеціальності, що охоплюють різні напрями, зокрема водії, хіміки, розвідники та кінологи.
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