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Женщины стали чаще вступать в ряды ВСУ: какие военные специальности выбирают

Фото: Женщины-военные в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Женщины стали чаще обращаться в центры рекрутинга украинской армии. Чаще всего их принимают на штабные и медицинские должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

С начала работы центров консультации по поступлению на военную службу получили 36 760 граждан, из которых 8053 стали кандидатами в Силы обороны. 20% новобранцев – это женщины.

Самый высокий процент кандидаток зафиксирован в Черновицкой (46%), Хмельницкой (42%), Тернопольской (38%), Ровенской (33%), Черниговской (31%), Одесской (29%) и Сумской (27%) областях. В онлайн-центре рекрутинга, который охватывает всю Украину, этот показатель достигает 37%.

По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Мельника, женщины активно занимают как штабные, так и боевые должности, включая специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

Распределение специальностей среди женщин:

  • штабные должности – 24%,
  • медицинские специальности – 22%,
  • специалисты по БПЛА – 13%,
  • повара – 12%,
  • стрелки – 6%,
  • связь и кибербезопасность – 6%,
  • психологи – 3%.

Центры рекрутинга предлагают более 10 тысяч вакансий в различных военных формированиях. В Украине функционирует 48 таких центров, которые обеспечивают конфиденциальность консультаций и не выдают повесток.

Детали о работе центров – на сайте recruiting.mod.gov.ua.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на январь 2025 года наибольший интерес среди новобранцев вызывают специальности, связанные с БПЛА, а также водительские и стрелковые должности. За время работы рекрутинговых центров к ним обратилось более 35 тысяч человек.

Также мы писали, что Национальная гвардия Украины назвала 10 самых востребованных вакансий для военнообязанных. В список вошли специальности, охватывающие различные направления, в частности водители, химики, разведчики и кинологи.

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