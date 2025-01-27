Женщины стали чаще вступать в ряды ВСУ: какие военные специальности выбирают

Женщины стали чаще обращаться в центры рекрутинга украинской армии. Чаще всего их принимают на штабные и медицинские должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
С начала работы центров консультации по поступлению на военную службу получили 36 760 граждан, из которых 8053 стали кандидатами в Силы обороны. 20% новобранцев – это женщины.
Самый высокий процент кандидаток зафиксирован в Черновицкой (46%), Хмельницкой (42%), Тернопольской (38%), Ровенской (33%), Черниговской (31%), Одесской (29%) и Сумской (27%) областях. В онлайн-центре рекрутинга, который охватывает всю Украину, этот показатель достигает 37%.
По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Мельника, женщины активно занимают как штабные, так и боевые должности, включая специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).
Распределение специальностей среди женщин:
Центры рекрутинга предлагают более 10 тысяч вакансий в различных военных формированиях. В Украине функционирует 48 таких центров, которые обеспечивают конфиденциальность консультаций и не выдают повесток.
Детали о работе центров – на сайте recruiting.mod.gov.ua.
Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на январь 2025 года наибольший интерес среди новобранцев вызывают специальности, связанные с БПЛА, а также водительские и стрелковые должности. За время работы рекрутинговых центров к ним обратилось более 35 тысяч человек.
Также мы писали, что Национальная гвардия Украины назвала 10 самых востребованных вакансий для военнообязанных. В список вошли специальности, охватывающие различные направления, в частности водители, химики, разведчики и кинологи.
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