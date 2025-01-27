Женщины стали чаще вступать в ряды ВСУ: какие военные специальности выбирают

С начала работы центров консультации по поступлению на военную службу получили 36 760 граждан, из которых 8053 стали кандидатами в Силы обороны. 20% новобранцев – это женщины.

Самый высокий процент кандидаток зафиксирован в Черновицкой (46%), Хмельницкой (42%), Тернопольской (38%), Ровенской (33%), Черниговской (31%), Одесской (29%) и Сумской (27%) областях. В онлайн-центре рекрутинга, который охватывает всю Украину, этот показатель достигает 37%.

По словам заместителя министра обороны Украины Сергея Мельника, женщины активно занимают как штабные, так и боевые должности, включая специальности, связанные с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

Распределение специальностей среди женщин:

штабные должности – 24%,

медицинские специальности – 22%,

специалисты по БПЛА – 13%,

повара – 12%,

стрелки – 6%,

связь и кибербезопасность – 6%,

психологи – 3%.

Центры рекрутинга предлагают более 10 тысяч вакансий в различных военных формированиях. В Украине функционирует 48 таких центров, которые обеспечивают конфиденциальность консультаций и не выдают повесток.

Детали о работе центров – на сайте recruiting.mod.gov.ua.