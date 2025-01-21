У Міноборони назвали топ-7 вакансій: які найбільш затребувані спеціальності в армії

Станом на січень 2025 року найпопулярнішими напрямками серед новобранців залишаються спеціальності, пов’язані з БПЛА, водійські та стрілецькі посади. Через рекрутингові центри до армії вже звернулося понад 35 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Згідно з даними, ці спеціальності займають лідируючі позиції серед громадян, які долучаються до лав Сил оборони через рекрутингові центри.

Топ-7 груп спеціальностей за попитом:

Спеціальності, пов'язані з БПЛА - 16%;

Водії - 16%;

Стрілецькі спеціальності - 15%;

Штабні посади - 9%;

Артилерія - 6%;

Бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі - 5%;

Зв'язок та кібербезпека - 5%.

З початку роботи центрів рекрутингу української армії загальна кількість склала 35 337 осіб, з яких 7 800 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони України. За минулий тиждень звернулося 1 282 людини.

Сергій Мельник заступник міністра оборони підкреслює, що головною перевагою для кандидатів, які вирішили долучитися до Сил оборони України через рекрутингові центри, є можливість вибору спеціальності, яка відповідає їхнім інтересам та здібностям.

Наразі в Україні працює 47 рекрутингових центрів, і найбільшу активність демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

"Державна підтримка поширюється й на членів сімей військовослужбовців. В рекрутингових центрах підготовлені фахівці нададуть вам всю необхідну інформацію про військову службу, а також здійснять супровід кандидата на всіх етапах оформлення документів", - зазначив Сергій Мельник.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема в Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.