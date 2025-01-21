У Міноборони назвали топ-7 вакансій: які найбільш затребувані спеціальності в армії
Станом на січень 2025 року найпопулярнішими напрямками серед новобранців залишаються спеціальності, пов’язані з БПЛА, водійські та стрілецькі посади. Через рекрутингові центри до армії вже звернулося понад 35 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Згідно з даними, ці спеціальності займають лідируючі позиції серед громадян, які долучаються до лав Сил оборони через рекрутингові центри.
Топ-7 груп спеціальностей за попитом:
- Спеціальності, пов'язані з БПЛА - 16%;
- Водії - 16%;
- Стрілецькі спеціальності - 15%;
- Штабні посади - 9%;
- Артилерія - 6%;
- Бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі - 5%;
- Зв'язок та кібербезпека - 5%.
З початку роботи центрів рекрутингу української армії загальна кількість склала 35 337 осіб, з яких 7 800 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони України. За минулий тиждень звернулося 1 282 людини.
Сергій Мельник заступник міністра оборони підкреслює, що головною перевагою для кандидатів, які вирішили долучитися до Сил оборони України через рекрутингові центри, є можливість вибору спеціальності, яка відповідає їхнім інтересам та здібностям.
Наразі в Україні працює 47 рекрутингових центрів, і найбільшу активність демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.
"Державна підтримка поширюється й на членів сімей військовослужбовців. В рекрутингових центрах підготовлені фахівці нададуть вам всю необхідну інформацію про військову службу, а також здійснять супровід кандидата на всіх етапах оформлення документів", - зазначив Сергій Мельник.
Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема в Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ.
Нагадаємо, що Національна гвардія України оприлюднила 10 найпопулярніших вакансій для військовозобов'язаних громадян. Ці позиції охоплюють широкий спектр спеціальностей - від водіїв та хіміків до розвідників і кінологів.