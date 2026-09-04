Жінки мають право на аліменти від чоловіка: юрист пояснив правила

Чому за роки без стажу окремих виплат не передбачено

Українське законодавство не передбачає окремої виплати за те, що жінка роками була домогосподаркою і через це не набрала достатнього страхового стажу для пенсії.

Проте Сімейний кодекс України дає колишньому подружжю інший інструмент - право на аліменти.

"Сімейний кодекс України передбачає можливість отримувати аліменти від колишнього чоловіка", - пояснює юрист Руслан Ружицький.

За словами юриста, частина четверта статті 76 Сімейного кодексу встановлює таке право для того з подружжя, хто через виховання дітей, ведення домашнього господарства або догляд за членами сім'ї не мав можливості працювати, здобути освіту чи зайняти відповідну посаду.

"Таке утримання можуть виплачувати протягом трьох років після розлучення", - зазначає Ружицький.

Право на утримання після виходу на пенсію

Ружицький розповідає, що частина третя статті 76 Сімейного кодексу дає право на утримання і після досягнення пенсійного віку.

Для цього мають виконуватися дві умови:

на момент розлучення до пенсії лишається не більше п'яти років;

шлюб тривав щонайменше десять років.

Скільки грошей може отримати колишня дружина

Конкретної суми аліментів закон наперед не встановлює.

"Суд буде враховувати потреби дружини та фінансові можливості чоловіка", - каже юрист.

Йдеться про зарплату колишнього чоловіка, інші його доходи, майно та сімейні обставини. Такий підхід передбачає стаття 80 Сімейного кодексу.

Чи впливає власний дохід дружини на право на аліменти

Наявність у жінки власної пенсії чи іншого доходу не позбавляє її права на аліменти.

Ружицький нагадує, що Конституційний Суд України рішенням №1-р/2024 від 29 жовтня 2024 року визнав неконституційною частину четверту статті 75 Сімейного кодексу.

"Сам по собі розмір доходу на рівні прожиткового мінімуму не може бути єдиним критерієм для визначення потреби людини в утриманні", - наголошує юрист.

За його словами, суд має враховувати реальні доходи, витрати та життєві потреби людини.

Як домовитися про утримання без суду

Втім, як зазначає юрист, подружжя також може вирішити питання утримання без звернення до суду.

"Подружжя можуть укласти договір про надання утримання, у якому визначать суму, строки та порядок виплат", - розповідає Ружицький.

Таку можливість передбачає стаття 78 Сімейного кодексу.

Юрист підсумовує: де-факто колишня дружина може отримувати матеріальну підтримку від чоловіка за роки, присвячені сім'ї. Але де-юре це не компенсація за втрачену пенсію, а окреме право на матеріальне утримання, передбачене Сімейним кодексом України.

Нагадаємо, Пенсійний фонд перераховує пенсію працюючим пенсіонерам, якщо ті після призначення виплати набрали не менше 24 місяців додаткового страхового стажу.