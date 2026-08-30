Пенсіонерам автоматично нараховують доплати до 570 гривень: як отримати

Деякі українські пенсіонери у 2026 році можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 гривень .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Головне: Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років передбачена доплата 300 грн , а від 70 до 75 років - 456 грн.

, а від 70 до 75 років - Доплата не залежить від кількості страхового стажу .

. Виплата призначається автоматично після досягнення відповідного віку, якщо людина відповідає встановленим умовам.

після досягнення відповідного віку, якщо людина відповідає встановленим умовам. Пенсіонерам віком від 80 років у 2026 році передбачена щомісячна компенсаційна доплата у розмірі 570 грн.

Кому доплачують 570 гривень

У 2026 році пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, передбачена щомісячна компенсаційна виплата у розмірі 570 гривень.

Для інших вікових категорій також передбачені такі виплати: людям віком від 70 до 75 років доплачують 300 гривень, а пенсіонерам від 75 до 80 років - 456 гривень. Розміри цих компенсацій у 2026 році залишилися на рівні, встановленому раніше.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Вікову компенсаційну виплату призначають автоматично, коли пенсіонер досягає відповідного віку, якщо він відповідає встановленим умовам. Тобто окремо подавати заяву лише для отримання цієї доплати, як правило, не потрібно.

Водночас розмір пенсії кожної людини формується з кількох складових, тому фактична сума виплати може відрізнятися. Якщо пенсіонер вважає, що йому не призначили передбачену законом доплату, варто звернутися до Пенсійного фонду та перевірити склад своєї пенсійної виплати.

Які ще є вікові доплати

Держава передбачила три вікові категорії для таких компенсаційних виплат. Пенсіонери від 70 до 75 років отримують 300 гривень на місяць, від 75 до 80 років - 456 гривень, а після досягнення 80-річного віку - 570 гривень.

Отже, після 80 років щомісячна пенсія може бути більшою на 570 гривень саме за рахунок вікової компенсаційної виплати.