Женщины имеют право на алименты от мужа: юрист объяснил правила

Почему за годы без стажа отдельных выплат не предусмотрено

Украинское законодательство не предусматривает отдельной выплаты за то, что жена годами была домохозяйкой и поэтому не набрала достаточного страхового стажа для пенсии.

Однако Семейный кодекс Украины дает бывшим супругам другой инструмент - право на алименты.

"Семейный кодекс Украины предусматривает возможность получать алименты от бывшего мужа", - объясняет юрист Руслан Ружицкий.

По словам юриста, часть четвертая статьи 76 Семейного кодекса устанавливает такое право для супругов, кто из-за воспитания детей, ведения домашнего хозяйства или уход за членами семьи не имел возможности работать, получить образование или занять соответствующую должность.

"Такое содержание могут выплачивать в течение трех лет после развода", - отмечает Ружицкий.

Право на содержание после выхода на пенсию

Ружицкий говорит, что часть третья статьи 76 Семейного кодекса дает право на содержание и после достижения пенсионного возраста.

Для этого должны выполняться два условия:

на момент развода до пенсии остается не больше пяти лет;

брак длился не менее десяти лет.

Сколько денег может получить бывшая жена

Конкретную сумму алиментов закон заранее не устанавливает.

"Суд будет учитывать потребности жены и финансовые возможности мужа", - говорит юрист.

Речь идет о зарплате бывшего мужа, других его доходах, имуществе и семейных обстоятельствах. Такой подход подразумевает статья 80 Семейного кодекса.

Влияет ли собственный доход супруги на право на алименты

Наличие у жены собственной пенсии или иного дохода не лишает ее права на алименты.

Ружицкий напоминает, что Конституционный Суд Украины решением №1-р/2024 от 29 октября 2024 признал неконституционной часть четвертую статьи 75 Семейного кодекса.

"Сам по себе размер дохода на уровне прожиточного минимума не может быть единственным критерием для определения потребности человека в иждивении", - отмечает юрист.

По его словам, суд должен учитывать реальные доходы, расходы и потребности человека.

Как договориться о содержании без суда

Впрочем, как отмечает юрист, супруги также могут решить вопрос содержания без обращения в суд.

"Супруги могут заключить договор о предоставлении содержания, в котором определят сумму, сроки и порядок выплат", - рассказывает Ружицкий.

Такая возможность предусматривается статьей 78 Семейного кодекса.

Юрист заключает: де-факто бывшая жена может получать материальную поддержку от мужа за годы, посвященные семье. Но де-юре это не компенсация за утраченную пенсию, а отдельное право на материальное содержание, предусмотренное Семейным кодексом Украины.

Напомним, Пенсионный фонд перечисляет пенсию работающим пенсионерам , если те после назначения выплаты набрали не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа.