Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: як отримати вищу виплату у вересні

Працюючі пенсіонери можуть отримати вищу виплату уже в вересні.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив юрист з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Любомир Кожухов.

Головне Якщо перерахунок проведено неправильно, рішення можна оскаржити.

ПФУ має обрати найвигідніший для пенсіонера варіант.

Право виникає, якщо набрано 24 місяці стажу після призначення чи перерахунку, або минуло два роки.

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам не прив'язаний лише до вересня.

Коли виникає право на перерахунок

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам передбачає частина четверта статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Право на перерахунок не прив'язане виключно до вересня - воно може виникнути у будь-якому місяці, якщо пенсіонер набув потрібного страхового стажу", - пояснює Любомир Кожухов.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку людина продовжила працювати, вона може претендувати на вищу виплату за таких умов:

набрала щонайменше 24 місяці страхового стажу;

або з моменту попереднього призначення чи перерахунку минуло два роки - тоді 24 місяці стажу не обов'язкові.

"Пенсійний фонд повинен застосувати той варіант перерахунку, який є найбільш вигідним для пенсіонера", - наголошує юрист.

Два способи перерахунку

Фактично існує два варіанти, як можуть перерахувати виплату:

лише з урахуванням додаткового страхового стажу;

з урахуванням і стажу, і заробітної плати, отриманої після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

"Пенсіонеру важливо, щоб ПФУ порівняв обидва варіанти і визначив той, який дає більший розмір виплати", - каже Кожухов.

Тому працюючим пенсіонерам варто самостійно періодично перевіряти, чи виникло у них право на перерахунок, а не орієнтуватися лише на конкретний місяць року.

"Якщо перерахунок не проведено, або стаж чи заробіток враховано неправильно, це рішення можна оскаржити", - додає юрист.

Раніше стало відомо, що пенсіонери можуть самостійно обирати вигідніший вид виплат, якщо мають право одразу на кілька видів пенсії.