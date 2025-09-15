ua en ru
Женщины-фермеры из села смогут получить гранты на развитие бизнеса: детали

Понедельник 15 сентября 2025 17:26
Женщины-фермеры из села смогут получить гранты на развитие бизнеса: детали Фото: Женщины в Украине могут получить деньги на развитие сельского хозяйства (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Международная компания Corteva Agriscience совместно с GlobalGiving запустила образовательно-грантовую программу TalentA 2025-2026 для женщин-фермеров из сельской местности. Общий грантовый фонд составляет более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Corteva.

Как работает программа

TalentA включает учебный курс и грантовый конкурс микропроектов. Участницы смогут получить знания по развитию бизнеса, переработке агропродукции и расширению локального производства пищевых продуктов. Лекции будут читать ведущие эксперты из академического и бизнес-сообщества, а также специалисты Corteva Agriscience, которые обладают передовыми знаниями, накопленными лидером сельского хозяйства за долгую историю работы в более 120 странах мира.

После завершения обучения фермеры получат сертификаты и смогут принять участие в конкурсе на гранты. Победительницы получат финансовую поддержку для развития бизнеса. Результаты объявят в марте 2026 года.

Кто может принять участие

Подать заявку могут женщины от 18 лет, которые:

  • работают в сельском хозяйстве или владеют/совладеют агропредприятием не менее года;
  • проживают в населенных пунктах до 10 тысяч жителей или работают в зарегистрированных там предприятиях.

Участие бесплатное. Регистрация продлится с 11 по 30 сентября 2025 года по ссылке.

"Украинские фермерши неустанно работают ради продовольственной стабильности страны, и Corteva продолжает поддерживать их в это решающее время. Программа TalentA поможет получить практические знания и ресурсы для укрепления хозяйств и общин", - отметила Анна Бабич, руководитель корпоративных коммуникаций Corteva Agriscience в Центральной и Восточной Европе.

Отметим, TalentA - международная программа, основанная в 2019 году в Испании. Она уже объединила почти 1500 женщин-фермеров в разных странах Европы и Латинской Америки. В Украине Corteva реализует ее с 2020 года в партнерстве с Министерством аграрной политики и продовольствия.

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) - международная компания, которая специализируется исключительно на сельском хозяйстве. Она сочетает современные инновации, тесное сотрудничество с клиентами и быструю реализацию решений для преодоления ключевых вызовов агросферы в мире.

Ранее РБК-Украина писало, что Государственная служба занятости запустила экспериментальный проект, который позволяет женщинам бесплатно освоить 31 специальность в сферах, где ранее преобладали мужчины.

Обучение длится до 10 месяцев и финансируется государством, после чего работодатель обязан трудоустроить участницу в течение 15 дней. Уже более 760 женщин участвуют в программе, самые популярные профессии - трактористка, оператор котельной и станочница деревообрабатывающих станков.

Работа в Украине Женщины
